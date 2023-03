Alba Torrens, contra las etiquetas

La alero del Valencia Basket Alba Torrens aseguró que no les debe preocupar si se les ve como favoritas en la Copa de la Reina que se disputa a partir de este jueves y que lo que deben hacer es demostrar que son mejores en la pista y dijo que ella espera dar «un paso adelante» en su rendimiento tras haber reaparecido recientemente tras una lesión.

«La etiqueta que tengas de favorito o no es igual, es una etiqueta. Donde hay que estar es en la pista, ahí es donde se va a decidir. Hay que mirar el primer partido, tenemos ilusión y soñamos con ganar el título. Hay que prepararnos para lo que hay que hacer, da igual la posición que vayas, que seamos líderes ahora», explicó la mallorquina en una entrevista con Efe.

«La lesión no ha sido fácil ni para mí, ni para el equipo. Una vez pasa siempre intento no mirar atrás porque no se puede cambiar y centrarme en lo debo hacer para recuperarme. Lo que intenté es ayudar al equipo. He intentado tener paciencia y seguir sumando desde fuera», explicó. «Estoy contenta de cómo he ido evolucionando del primer partido en el que reaparecí al último. Cada vez estoy mejor y es bueno porque nunca sabes si va a ser así o al revés pero quiero dar un paseo más», añadió la 'binissalemera'.

Torrens, que regresó este verano a la Liga Femenina tras muchos años en equipos extranjeros, dijo que le hace «ilusión» volver a jugar la Copa «después de muchos años».

La alero mallorquina señaló que no les ha dado tiempo a «valorar» la Euroliga que completaron y dijo que «cuando pase el tiempo» se le dará más valor y dijo que de deben centrarse ahora solo en el encuentro de cuartos de final ante el Movistar Estudiantes. «Tienen nivel, tienen talento, carácter competitivo. Tiene muchos puntos para hacerte daño. Estudiantes ha demostrado que puede ganar a cualquiera y lo ha confirmado con su última victoria ante el Perfumerías», concluyó.