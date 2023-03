'La Séptima' de Alba Torrens tendrá que esperar

Un luchador Valencia Basket cayó en el tercer y definitivo encuentro de cuartos de final de la Euroliga femenina en la pista del completo Famila Schio y no podrá ir a su primera Final Four tras perder un choque en el que le faltó defensa cuando estuvo inspirado en ataque y se quedó cortó de argumentos ofensivos cuando estuvo más entonado atrás pero que, en cualquier caso, no empaña su notable debut en el torneo. La mallorquina Alba Torrens, que aportó cuatro puntos, retrasa así el sueño de pelear por su séptima corona en la máxima competición continental tras los éxitos cosechados anteriormente con el Perfumerías Avenida, Galatasaray y Ekaterimburgo.

Su pésimo porcentaje de tres (menos de un 11% con 19 tiros) y el hecho de que Raquel Carrera y Queralt Casas anotaran 32 de los 53 puntos del equipo hizo al equipo valenciano demasiado previsible ante un rival con muchos recursos y sólido en defensa y al que llegó a poner en apuros en varios tramos pero no a dominar en ninguno. Atinado en ataque de cara al aro, especialmente una Raquel Carrera que anotó más de la mitad de los puntos de su equipo en el primer cuarto, el Valencia no sólo aguantó el empuje inicial de las italianas sino que llegó a tener alguna ventaja, aunque sin marcar el ritmo desde la defensa como suele. Aún así, las locales no se pusieron nerviosas y con un par de tiros exteriores recuperaron el mando (21-20, m.10). Tras el cambio de cuarto, el Valencia perdió el ritmo en ataque y los puntos de Egle Sventoraite obligaron a Rubén Burgos a pedir un tiempo muerto. El parón hizo que el Valencia ajustara su defensa, lo que unido a un par de acciones de Alba Torrens le permitieron recuperar el paso. La presencia de la recuperada Cristina Ouviña dio descanso a Leticia Romero pero tanto ella como Torrens pronto mostraron estar un punto por debajo del resto en cuanto a tacto y sensaciones. En cuanto la defensa valenciana dejaba de contactar, los puntos de Jasmine Keys y de la española Astou Ndour lanzaron a las italianas hasta llegar al descanso con su máxima ventaja (39-31, m.20). Ocho puntos seguidos de Queralt Casas abrieron la segunda parte para el Valencia, aunque esa fluidez no tuvo todo el premio que podía haber tenido por un par de despistes defensivos. Al solucionarlos, el marcador de estrechó hasta rebajar la desventaja visitante a solo dos puntos y obligar al técnico local a parar el choque. Al conjunto de Rubén Burgos le faltaron nuevas armas para completar la remontada en ese final de tercer cuarto pero con los puntos de la escolta catalana logró entrar al último con una desventaja asumible (48-45, m.30). Trató Torrens de aportar tiro exterior pero sin puntería y las locales aprovecharon para reabrir un poco su brecha. Un triple de Keys puso contra las cuerdas al Valencia a falta de menos de tres minutos (58-51, m.38). Con un último tiempo muerto, Burgos intentó levantar a su equipo pero la sólida defensa de las locales logró que ninguna de las visitantes se conectara al choque y apuntaló su dominio del rebote, el factor que junto con la pista ha marcado el ganador de cada partido. Ficha técnica: 62.- Beretta Famila Schio (21+18+9+14): Verona (4), Mabrey (7), Howard (11), Keys (14), Ndour (17) -cinco titular- Bestagno (1) Mestdagh (3), Sottana (-) y Sventoraite (5). 53.- Valencia Basket (20+11+14+8): Romero (7), Casas (15), Burdick (2), Cox (3), Carrera (17) -cinco titular- Buenavida (-), Gülich (2), Ouviña (-), Torrens (4) y Salvadores (3). Árbitros: Straube (ALE), Dahra (FRA) y Baloun (CHE). Sin eliminadas. Incidencias: tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga disputado en el Palazzetto Livio Romare de Schio ante unos dos mil espectadores.