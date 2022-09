El alero y capitán de la selección española de baloncesto, el mallorquín Rudy Fernández, reiteró que la medalla de oro conquistada en el Eurobasket era «de las más especiales» de su carrera, y recalcó la importancia a nivel personal que le había supuesto tener a su lado a los hermanos Hernangómez, «presente y futuro» del combinado nacional, que celebró con la afición en el WiZink Center de Madrid un nuevo éxito para el exterior formado en Sant Josep Obrer.

«Las palabras sobran, esta medalla para mí es muy especial, de los más especiales, por ser el capitán y porque había muchos jóvenes nuevos incorporados a esta gran familia. Es difícil quedarte solo con uno (título), pero estar en este gran grupo ha sido un pedazo de orgullo. Estoy orgulloso», señaló Rudy Fernández ya en Madrid, este lunes.

El balear admitió que no era «nuevo» que no hubiese «expectativas» sobre el equipo. «El trabajo ha sido la clave. Era la primera vez que empezábamos con 24 jugadores, que son muchísimos, algunos que venían lesionados o como Alberto (Díaz), que se fue y luego volvió y fue pieza clave. La actitud ha estado por encima de todo, el trabajo, el esfuerzo, y el nosotros, jugar en equipo», afirmó el cuatro veces campeón de Europa de selecciones.

Camino

«Cualquier partido ha sido complicado, pero diría que el de Finlandia porque en la primera parte no estábamos haciendo lo que veníamos haciendo en el grupo. En ese partido nos dejamos un poco ir, pero en la segunda parte lo arreglamos jugando a un buen nivel. En el de Alemania fuimos siempre a remolque, pero sabíamos que si podíamos estar igualados al final podíamos tener opciones», repasó sobre el torneo y sus momentos más complejos.

Además, Rudy resaltó el papel de Willy y Juancho Hernangómez. «Son mis hermanos, siempre he dicho que si no fuera por ellos se me habría hecho muy largo este Eurobasket. A nivel personal todo el mundo sabe lo que me ha pasado este año (fallecimiento de su padre) y tenerles a mi lado lo ha hecho mucho más ameno. Eran el presente y el futuro de esta selección y lo han demostrado con unas garantías de seguir creyendo en esta selección», subrayó.

«Cuando vistes esta camiseta se ve lo que hemos ido generando estos últimos años. Yo no he vivido las 'ventanas', pero es cierto que se ve un buen ambiente que no hizo falta introducirles en el grupo y se han adaptado superbien. Lo que hacemos los veteranos es acogerles y pasárnoslo bien, que es de lo que se trata, y se ha reflejado en la pista», prosiguió preguntado por el papel de los siete debutantes, a quienes ha guiado como líder del vestuario.