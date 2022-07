Sudamérica ha sido el escenario de la consagración de un baloncestista que, tras vestir una larga colección de camisetas en el grueso de las categorías del baloncesto español, ha encontrado y paladeado la gloria en Argentina, donde se ha convertido en el primer europeo capaz de alzar el título de la Liga Nacional de Basquetbol. Toni Vicens Morey (Palma, 1990) ayudó a Instituto de Córdoba a firmar una épica victoria en el quinto y definitivo partido de la final, ante Quimsa.

«Fue la locura», refiere el interior, formado en la cantera de Estudiantes –compañero de generación de Ricky Rubio– y exjugador de Bahía San Agustín, Bàsquet Mallorca, Calvià, Palencia, Ourense o Sabadell, entre otros, además de haber probado experiencias en Austria, Francia, Islandia, pero también en Colombia tras un periplo argentino en Junín. Ahora, descansa en Mallorca y valora su futuro tras unos meses «de vértigo», pero que han acabado «con unos días inolvidables», refiere durante su encuentro con Ultima Hora. «Ha sido una experiencia que me ha marcado en todos los aspectos. Ganar es lo máximo siempre cuando vas a un equipo», explica Vicens, a quien una lesión (fisura por estrés) le hizo parar casi dos meses, frenando su evolución tras un gran inicio.

Superación

«Cuando me recuperé, me encontré a un equipo que compite con todo y con todos, y me costó regresar a la rotación. Mentalmente, fue duro, pero también ha servido para valorar el trabajo cuando no juegas, haciendo equipo», recordaba un Vicens, de 32 años, que estuvo a las órdenes del carismático Lucas Victoriano en el Instituto de Córdoba. «Al final, éramos una piña y yo hacía lo que me pedían, aunque lo más frustrante era ver que tu podías dar más», añade el experimentado baloncestista, quien acabó poniendo «los intereses del equipo por encima de los individuales».

Y recuerda especialmente Toni Vicens «la celebración», por todo lo que la rodeó «y por el ambiente y la afición. Fue el éxtasis... En ese momento se te pasan muchas cosas por la cabeza, como la película de tu vida deportiva», prosigue el balear. «Y es que habíamos ganado la Liga de Argentina... Y pensaba que hace dos años, estaba jugando en el Calvià en EBA», añade. «Eso sí, ser campeón de Argentina es algo que ya tengo para siempre. Este título compensa muchos años de sufrimiento y trabajo», reseñaba Toni.

Porvenir

Ahora, le toca al interior «mirar al futuro», siendo consciente «de que me quedan los años que me quedan, y debo aprovecharlos al máximo», comentó. Tener que hacer las maletas y salir de España para hacerse un palmarés es algo que le duele a Vicens, quien admite que «más allá de lo de siempre, sigo sin sentir que haya interés por mí». Lo que tiene claro es que jugar en Mallorca y volver a casa de forma permanente es algo que valora con mucho cariño Vicens. Por ello, ha depositado en sus agentes (Mili Villar y David Carro) su futuro a la búsqueda de la felicidad.