El Palmer Alma Mediterránea Palma continúa preparando el partido de este próximo viernes (20:45 horas) en la pista del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Tras la victoria ante el Unicaja Banco Oviedo, el equipo que dirigen Pau Tomàs y Álex Pérez ha salido de la zona de descenso en la tabla de la LEB Oro, pero en la cabeza de jugadores y cuerpo técnico sólo hay una cosa y esa no es otra que la de seguir sumando triunfos y todo pasa por lograr sumar una nueva victoria en la visita al Ciudad de Cáceres. «Es cierto que estamos fuera del descenso pero debemos ir partido a partido porque en el momento en el que haya resultados que no nos favorecen volveremos a estar abajo», señaló Pau Tomàs tras el entrenamiento del equipo de este miércoles en Son Moix. El técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma ha subrayado que «seguimos con esa misma mentalidad de supervivencia. Sabemos que nos la vamos a jugar hasta el último partido y por eso estamos planteando todo en ir partido a partido porque sabemos que si no ganamos estaremos de nuevo en una situación delicada».

Acerca del hecho de afrontar los dos próximos partidos como visitante (Cáceres y Lleida) ha apuntado Tomàs que «siempre hemos dicho que fuera de casa debemos sacar un poco más, dar un paso adelante e intentar jugar igual fuera que como jugamos en casa» para luego indicar que «en Cáceres nos esperamos a una afición que aprieta mucho como la de Son Moix. Ellos se juegan el poder entrar el play off y nosotros tenemos una final para seguir con vida y eso debe notarse en la pista, debe notarse que los que nos la jugamos para intentar estar el año que viene en la LEB Oro somos nosotros». Ha reiterado Tomàs que la mentalidad del equipo no va a variar con respecto a anteriores jornadas. «No dependemos al cien por cien de nosotros. Por eso nuestra mentalidad sigue siendo la misma. No ha habido ni cambio de mentalidad ni relajación por haber conseguido salir de abajo. Debemos seguir igual porque si cambiamos la forma de actuar o pensar no estaríamos en la línea que seguimos actualmente y no lograremos el objetivo», destacó el entrenador mallorquín. En cuanto a las claves para el cambio que ha dado el equipo ha señalado Tomàs que «se está viendo el trabajo que llevamos hecho durante toda la temporada y también el aumento de la intensidad defensiva. Estamos en un momento álgido de esa intensidad y conceptos defensivos. Cuando defendemos son cinco jugadores los que defienden y ofensivamente contamos con jugadores com un potencial importante que son referencia para otros rivales. Somos mucho más equipo que antes». Por lo que respecta al Cáceres Patrimonio de la Humanidad señaló Pau Tomàs que «nos esperamos un partido muy intenso con un equipo que en su casa es mucho más intenso ofensivamente que cuando juegan fuera. Tienen jugadores que son referencia en el tiro exterior y otros que les dan un plus de calidad importante. Va a ser un partido durísimo con un equipo que se juega el playoff».