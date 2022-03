El baloncesto balear, por fortuna, vive alejado de la espiral de violencia que ha sacudido al fútbol a lo largo de los últimos meses. La ausencia de incidentes de gravedad, focalizados en contra de la figura de los colegiados y los integrantes de la mesa, destaca el trabajo que se realiza por parte de todos los estamentos del deporte de la canasta, aunque existen momentos y escenarios puntuales en los que, las circunstancias del choque o lo que hay en juego, puede derivar en situaciones de tensión que no van más allá.

El presidente del Comité Balear de Jutges i Àrbitres de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB), el colegiado Esteve Portell, atendió a Ultima Hora para pasar revista a un panorama que dista años luz respecto al balompié, especialmente por la contundencia con la que el Comité de Competición de la territorial se emplea con quienes se saltan la norma.

Excepciones

Portell, con muchos años de rodaje en el arbitraje balear y FEB, destaca «la ausencia de incidentes de gravedad», aunque sí remarca «un incremento de la agresividad verbal a raíz de la pandemia», refiere el mandatario. Y señala, especialmente, a los comportamientos que se localizan en las gradas. «En especial, en la base y por parte de los padres o aficionados en algunos partidos. Hay categorías como mini o infantil donde se observa más. No hay delegados de campo y no existe esa protección. Se nota más la tensión, pero por suerte no pasa de las palabras», prosigue Portell, quien no descarta pedir a la Asamblea la posibilidad de contar con la figura del delegado en esas categorías.

En cuanto a jugadores y entrenadores, refiere el presidente del estamento arbitral «alguna amonestación verbal», siendo los incidentes «normalmente puntuales, teniendo uno o dos de los que calificaríamos como graves a lo largo de la temporada, como promedio», añade. Esa tensión «no se nota tanto» en las ligas sénior «pues al final, nos conocemos y sabemos cómo manejar la situación». Y agradece Portell, a la vez, la «implicación y esfuerzo» de clubes, técnicos, familiares, árbitros y deportistas para el correcto desarrollo de las ligas.