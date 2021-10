El Palmer Palma pierde tras dos prórrogas

El Palmer Alma Mediterránea Palma sumó su quinta derrota consecutiva, sigue sin saber lo que es ganar esta temporada y se queda en la cola de la tabla junto al Peñas Huesca (0-5) tras perder en un intenso duelo decicido tras dos prórrogas ante un HLA Alicante que estrenó su casilleroo de triunfos en un Son Moix que se quedó sin poder ver la primera celebración del curso (79-90).

Le costaba al Palmer hacerse un hueco y superar la defensa zonal de su rival, que forzaba a los mallorquines a tirar del talento y la mano de Fjellerup y los centímetros de Ikpeze para sostenerse en los primeros compases de un partido que los que el Alicante tuvo en Van Zegeren a un filón bajo el aro. Recibía con facilidad y anotaba más cómodamente todavía (12 puntos en el primer cuarto) para permitir a los visitantes gozar de ventajas en el electrónico.

Al debutante Van Beck apenas se le vio, aunque pedía el balón con ganas, pero sin opciones de mostrar sus condiciones de tirador dada la intensidad que imprimía atrás el Alicante, que llevaba siempre la manija en el electrónico, gracias en buena medida a Van Zegeren.

No se amilanaba el cuadro de Son Moix, al que la entrada en pista de Ruesga le dio otro aire. Más frescura para cerrar el primer cuarto dos abajo (14-16) y abrir el segundo parcial con una exhibición de acierto y valentía por parte del citado Ruesga. Dos triples suyos dieron la primera ventaja al Palmer Palma y la elevaban a cuatro puntos (20-16, m. 12).

Había colapsado el HLA Alicante, huérfano de dirección y sin estar nutrido por sus interiores, que le habían sostenido en el arranque. Un 12-0 disparó al Palmer (22-16) y cambiaba el guión de un partido que gestionaba con la tensión necesaria el equipo de Tomàs y Pérez.

Volvió a pista Van Zegeren y respiró el Alicante, que devolvió al golpe con un 0-6 (22-22) que mostraba la peor cara de un Palmer errático, precipitado y alejado de su versión más reciente y que volvió a verse por debajo, gracias en parte a siete puntos de Pilepic que relanzaron a los visitantes camino del descanso (22-27).

Un errático Palmer tiraba el trabajo del inicio del parcial en una cadena de errores que dispararon a su rival, sabedor de las carencias y la candidez del Palma, que reaccionó de la mano de Fjellerup y un 2+1 de Peñarroya para cercar al Alicante (29-30), pero un triple de Joan Tomàs cerró el segundo acto (29-33) y diluyó la reacción balear.

Al igual que en el anterir parcial, salió entonado el Palmer Palma. Mendy andó acertado desde la media distancia y el empuje de Ruesga hizo el resto para firmar un 10-3 que devolvía el timón en el marcador a los locales (39-36, min. 23). Un robo de Pol Figueras cerrado en canasta levantó al Palau (41-36), pero quedaba un mundo y la historia parecía querer volver a repetirse. Y así fue, pues en menos de un minuto volvía a mandar el Alicante, aunque el primer triple de Van Beck calmó las aguas (44-42).

Fue el principio de un tramo ilusionante, en el que los interminables brazos de Kanyinda y la ambición de un enorme Kostadinov permitiero volver a abrir la mayor brecha posible a esas alturas (52-45, m. 30).

Diez minutos dramáticos le esperaban al Palmer, que se atascó en ataque y con un 0-7 de salida volvía al punto de partida (52-52, a 7:12). Entonces emergieron viejos errores y el Alicante lo fio todo al triple, un factor que les metió en el choque y les permitió recuperar el control del mismo (52-55).

El triple iba a ser un factor clave y en el intercambio entre Figueras y Pilepic, al segundo le fue mejor para mostrar el camino de la victoria al HLA Alicante (57-62, a 2:37). En la fiesta se coló Fjellerup con otro acierto desde más allá de 6'75 (60-62), pero navegaba ya contracorriente el Palma, más cuando de nuevo Pilepic ponía 5 arriba a los suyos (60-65). Respondió Fjellerup con otra canasta de tres (63-65), pero el argentino se cargaba con una falta en ataque que dificultaba más el objetivo.

A 1:21, con el Alicante dos arriba, tocaba apretar los dientes. Y lo hizo Fjellerup para recuperar el balón y servírselo a Feliu, que firmaba un triple ganador (66-65). Agotó la posesión el HLA ante el empuje del Palmer, que tenía la posesión vital (a 27 segundos del final). De nuevo la responsabilidad cayó en manos de Feliu, que desde el tiro libre acertó uno de sus dos tiros (67-65). Jakstas apenas consumió unos segundos para firmar una penetración imposible y empatar el duelo a 5 segundos y cuatro décimas (67-67). Figueras tuvo el tiro ganador y el partido se fue a la prórroga.

Un escenario fatal para ambos fue una cuesta arriba para el Palmer tras otro triple de Pilepic (69-70). Ahí empezó una cadena de errores que cerró Fjellerup (71-70, a 2:13) y el propio argentino sepultó con un triple vital (74-71, a 1:09) para firmar su pleno de puntos (los 7 del Palma en el tiempo extra).

Erró otro triple Matulionis y gozó de 24 segundos que agotó el Palmer sin encontrar opción de tiro. El drama no acababa y tres arriba encaraba los 27 segundos finales. Jasktas no fallaba desde el tiro libre (74-73) y le tocaba a Van Beck examinarse desde el tiro libre cuando más quemaba el balón, pero falló uno (75-73, a 20 segundos).

Acto seguido le tocó a Llompart mantener vivo al Alicante. Y no le tembló la mano al base mallorquín y el partido fue a una segunda prórroga (75-75). Pilepic golpeó otra vez desde el triple (75-78) y Llompart estiró el hueco hasta los cinco puntos para el Alicante (75-80). Esta vez a Fjellerup no le entraron y el Palma estaba fuera. Más, tras una acción de Llompart que puso siete arriba al HLA (75-82, a 2:51). Lo intentó el equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez, pero era tarde y al Alicante le bastó con controlar el crono para apartar de su camino al Palma y arrebatarle al Palmer una primera victoria que tuvo cerca, pero que no supo concretar (79-90).

PALMER ALMA MEDITERRÁNEA 79

HLA ALICANTE 90

Palmer Alma Mediterránea Palma (14+15+23+15+8+4): Pol Figueras (5), Van Beck (6), Ikpeze (4), Fjellerup (22), Mendy (8), -cinco inicial- Ruesga (14), Feliu (4), Kanyinda (2), Peñarroya (3) y Kostadinov (11).

HLA Alicante (16+17+12+22+8+15): Pedro Llompart (9), Simmons (3), Van Zegeren (14), Matulionis (9), Jakstas (13), -cinco inicial- Pilepic (28), Arcos (2), Joan Tomàs (3), Pitts (0) y Menzies (9).

Árbitros: Morales García, Franquesa Vázquez y Espiau Guarner. Caatigaron con técnica a Pau Tomàs. Eliminaron por cinco faltas personales a Jaskstas.

Incidencias: Palau de Son Moix. Unos 800 aficionados.