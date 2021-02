El Granada detiene al Palmer Palma

El Palmer Alma Mediterránea Palma dejó escapar al Covirán Granada y puso fin a su racha positiva en Son Moix en un partido que complica el camino a los de Pau Tomàs y Álex Pérez (66-69), que se lo jugarán todo en su camino hacia la permanencia y la fase por el título ante TAU Castelló y Real Murcia.

No lo puso nada fácil un Granada apoyado en la solvencia de su rotación y en el acierto desde más allá de 6'75 (5 triples en el primer cuarto), además de una defensa zonal que obligaba al Palmer a jugársela desde larga distancia y a encomendarse a la puntería de los Kullamae, Harrell y compañía. Bropleh puso seis arriba a los andaluces (13-19), pero un parcial de 7-0 dinamitado por la antideportiva de Iriarte permitió a los isleños darle la vuelta al marcador (22-21), aunque Gatell impuso sus credenciales en la pintura para cerrar el primer acto con ventaja para el Granada (22-24).

Apareció la mejor versión del Palmer Palma en los minutos posteriores. Debutó Joan Feliu y Kullamae destapó lo mejor de su repertorio con dos triples que rompieron a los de Pablo Pin, que encajaron otro parcial adverso de 7-0 (37-33) que, unido a la buena defensa local, hizo que el Granada apenas anotara 9 puntos en el segundo cuarto, para alcanzar el ecuador del duelo con la máxima centaja para los de Son Moix (37-33).

El tercer cuarto fue un intercambio de golpes en el que Kullamae resultó decisivo para mantener las constantes vitales del Palmer. Dos triples y un 2+1 del internacional estonio hicieron conservar el mando en el electrónico a los de Pau Tomàs y Álex Pérez, que abrieron una pequeña brecha (52-48) antes de cerrar un parcial eléctrico al que Jacobo Díaz puso la guinda (54-49) para poner la máxima de todo el partido.

Manu Rodríguez metió en el partido al Granada ante un Palma aturdido, que se precipitaba en ataque y dejaba segundas opciones a los andaluces, que no las desaprovecharon (56-56). Se mostró más intenso el Granada en momento en el que cada posesión adquiría un valor exponencial. Manu Rodríguez fue una pesadilla para el Palmer y de sus manos y las de Bropleh salieron el grueso de los puntos en el primer tramo del último cuarto (59-62).

Jacobo Díaz dio vida a los mallorquines con un triple necesario (62-62) y el partido entró en una fase loca, plagada de errores y tensión. La que alivió Harrell con otro triple vital (65-65,a 2:33). El partido estaba completamente abierto. Bropleh desequilibró la balanza desde el tiro libre (65-67). Harrell no y el partido se empinaba (66-67 a 19 segundos). El turno era para Iriarte y erró. El Palmer tenía la posesión ganadora y Kullamae no la pudo rubricar. Costa no falló y el Granada salió victorioso de Son Moix, complicando el camino del Palma (66-69).

- 66 Palmer Alma Mediterránea (22+15+17+12): Suskavcevic (0), Figueras (5), McDonnell (7), Díaz (9), Kullamae (25), -cinco inicial- Jawara (4), Huguet (0), A. Rivas (2), Raffington (0), Harrell (14) y Feliu (0).

- 69 Covirán Granada (24+9+16+20): Bropleh (16), Murphy (15), Martínez (3), Costa (8), Gatell (5), -cinco inicial- Rodríguez (13), Bressan (0), Díaz (2), Bortolussi (0) e Iriarte (7).

- Árbitros: Morales Ruiz, Franquesa Vázquez y Garvín Domingo. Castigaron con antideportiva al visitante Iriarte.

- Incidencias: Partido jugado a puerta cerrada en Son Moix por las restricciones sanitarias.