Operación salida en el BTTB Mallorca

A pocas horas para conocer el desenlace final de la temporada en la LEB Oro, el B the travel brand Mallorca Palma ya lo tiene todo preparado para proceder a la liquidación de la temporada 2019/20. La anulación del curso y del playoff de ascenso previsto por la Federación Española de Baloncesto se perfila como la opción de consenso. Eso sí, como informó días atrás Ultima Hora, desde la FEB no contemplan la participación del BTTB, dando por buena la renuncia anunciada por su presidente, Guillem Boscana, en las reuniones telemáticas de los clubes implicados. De esta manera, el Cáceres pasaría a tener plaza en una fase de ascenso que se antoja utópica ante las condiciones sanitarias, deportivas, económicas y logísticas que padecen los clubes, muchos de ellos -entre ellos el BTTB- inmersos en un ERTE y con el grueso de su plantilla dispersa.

En previsión de acontecimientos, el B the travel brand Mallorca Palma ya empiezan a trabajar para sentar las bases de su futuro proyecto. Salir en LEB Oro es la prioridad de la directiva, aunque quedan por delante semanas decisivas para valorar los recursos de que se dispondrá y la viabilidad del equipo dentro de la categoría.

No se descarta ningún escenario y lo que coge forma es no contar con un filial en Liga EBA. La plaza del Palma Air Europa podría ser pretendida por otros clubes de la comunidad y la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) trabajaría para no perderla.

Dentro de la planificación del incierto curso 2020/21, el área deportiva es otro punto a perfilar. Lo que ya está claro es que la directiva que preside Guillem Boscana no cuenta con Félix Alonso como entrenador de su primer equipo.

El leonés acaba contrato este curso y los gestores de la entidad no barajan su renovación, buscando un perfil más ajustado al nuevo presupuesto. Uno de los nombres que sonaría como su relevo en el banquillo de Son Moix sería el de su hasta ahora ayudante, Diego Tobalina, con experiencia como primer entrenador en LEB Oro y conocedor de la entidad. Eso sí, la decisión sobre el nombre del entrenador queda lejos, a expensas de liquidar el ejercicio todavía en curso y a la plantilla, algo que será automático en el momento en el que la FEB decida que la competición se ha acabado definitivamente, como todo apunta que se producirá mañana lunes.

La salida de Félix Alonso, el técnico que obró la permanencia en el curso 2017/18, rozó el ascenso a la ACB (2018/19) y dejó séptimo (15-9) al BTTB en la temporada interrumpida por la COVID-19, no sería la única en marcha dentro de la estructura.

Quien también pondrá fin a una larga etapa en las filas del Bahía San Agustín será el hasta ahora gerente, Jordi Riera, que ha recibido ofertas de otros clubes de Mallorca y de la Península para incorporarse a su área deportiva.

La aparición en escena del Islabasket puede ser una opción para Riera, persona relevante en el crecimiento del proyecto del BTTB. La posibilidad de tener un equipo en LEB Plata -e incluso no se descartaría Oro- podría incluso permitir que el tándem Riera-Alonso siguiera yendo de la mano. De la misma manera que Gabriel Subías, cuya continuidad en el B the travel brand se antoja más que complicada.