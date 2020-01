El BTTB Mallorca Palma no puede fallar ante el Oviedo

No se puede fallar. Al menos, si se quiere mantener intacta la opción de pelear por el ascenso directo en el arranque del tramo decisivo del curso regular en la LEB Oro. Nace la segunda vuelta en Son Moix y lo hace con cuentas pendientes con un rival con el que se ha generado una especial rivalidad tras varios años en la categoría. El B the travel brand Mallorca Palma recibe este domingo en el Palau (18 horas) a un Liberbank Oviedo apostado en la zona baja de la clasificación y que aterriza con dos derrotas seguidas (Melilla y Canoe) en su zurrón.

Eso sí, en la primera vuelta, endosaron a los de Félix Alonso una de las cinco derrotas que amontonan hasta el momento (70-61), una de las dos encajadas por el BTTB lejos del Palau. Oviedo y Melilla fueron los puntos negros dentro del primer tramo, pero el margen de error será cada jornada menor, y ser fuertes como locales será clave para soñar con algo grande. Más, cuando la jornada ha dejado resultados que multiplicarían el valor de un triunfo ante el Liberbank Oviedo.

La baja de Xavi Rey, cuya duración se antoja larga, unida a la falta de ritmo de Matt Stainbrook, que volverá a la lista y a la rotación del BTTB, lastran el juego interior de los isleños, aferrados a la mejor versión de Tunde Olumuyiwa, Chema González, Boris Barac y Alexander Lindqvist para intentar plantar cara a los asturianos, que ponen en liza la experiencia de Rolandas Jakstas, Oliver Arteaga o Devin Wright.

La escuadra de Javier Rodríguez llega con todo su arsenal a la Isla, en un viaje que esperan no sea accidentado dadas las alertas meteorológicas activadas en Balears. Tres victorias lejos de Pumarín (Lleida, Coruña y Marín) son su carta de presentación, con un balance de 5-12 diametralmente opuesto al 12-5 de un B ther travel brand que cerró con esas cifras una primera vuelta de récord, con el permiso de Valladolid y Gipuzkoa, finalistas de la Copa Princesa y referentes en la clasificación alcanzado ya el punto intermedio de la temporada regular en la LEB Oro.

Con la experiencia de duelos peligrosos salsados con derrota, como los de Canoe o Lleida, y el precedente más inmediato del sufrido triunfo ante el TAU Castelló, el B the travel brand toma nota y Félix Alonso exige máxima intensidad los cuarenta minutos. «Tenemos que recuperar nuestra identidad defensiva», aseguraba el preparador leonés en la previa. «Debemos recuperar la solidez de Breogán o Coruña, teniendo continuidad los cuarenta minutos», añadía Alonso, quien tiene claro que el equipo «es consciente, entrena bien, y tienen clara la importancia del partido».

Por su parte, Thomas Bropleh quiso recalcar que el BTTB va «partido a partido, y ahora nos toca Oviedo. Sabemos que no podemos relajarnos en ningún momento, porque se ha visto que en esta LEB, cualquiera te puede ganar». Para el alero «estar concentrados los cuarenta minutos es la clave. Cada victoria vale mucho», proseguía. Y no le falta razón, más cuando llegará un Oviedo acuciado por las urgencias y necesitado de golpes de efecto como el que aspira a dar ante el B the travel brand.