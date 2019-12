Félix Alonso da la alternativa al joven Sergi Huguet

Félix Alonso, entrenador del B the travel brand Mallorca Palma, le ha dado la alternativa a Sergi Huguet. El joven escolta del Palma Air Europa de la Liga EBA, filial del conjunto de LEB Oro, ha tenido la oportunidad de entrenarse con el primer equipo este martes en Son Moix. Huguet (Palma, 2002) se formó en el Sant Josep Obrer y en el Bahía San Agustín y actualmente juega en el CTEIB. Habitual en las listas de la selección balear, jugó el Torneo MHL con la selección española Sub 15 y hace unos días fue uno de los más destacados del Torneo Hotels Viva, en el que formó con el combinado balear B the travel Brand Freshman, logrando el título de MVP del evento.

Huguet es un escolta tirador, con buenos números especialmente desde el triple, y además de una buena capacidad de liderazgo. Alonso quiere enrolarle en la dinámica de LEB Oro, sin que esto afecte a su rendimiento y formación académica. «Con solo dos entrenamientos, se le ve con desparpajo y ganas de hacerlo bien», aseguró el técnico leonés, quien admitió en la previa del duelo ante el Ourense que le irá incorporando al primer equipo «porque nos puede echar una mano y tiene capacidades».

Sergi Huguet es un fijo para Pau Tomàs en el Palma Air Europa, promediando 12'5 puntos, 6'8 rebotes, 1'1 asistencias y 1'9 recuperaciones en 25 minutos por partido en el Grupo C de la Liga EBA.