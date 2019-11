El BTTB Mallorca mete la sexta

La sexta victoria consecutiva fue toda una prueba de resistencia, de solvencia para un B the travel brand Mallorca Palma que encadenó otro triunfo ante el Levitec Huesca (80-64) y se encarama hasta la tercera plaza de la clasificación (6-2), solo superado por un Palencia que no baja el ritmo. En un nuevo ejercicio de poderío defensivo -ya son el segundo mejor equipo de la competición en esta parcela- el equipo de Félix Alonso demostró que tiene fondo de armario y sacó adelante un partido con peligro sin si pareja de bases. Álex Hernández fue baja de última hora y Erik Quintela se lesionó en plena efervescencia durante el primer cuarto.

Bertone y Bivià asumieron un nuevo rol y la mano siempre fiable de Löfberg, junto al oficio de un cada vez más metido Lindqvist y del omnipresente Barac ayudaron a sacar adelante un partido que pareció complicarse en el primer acto.

Porque el Huesca salió con la idea de defender al límite, de no dejar espacios para la inspiración a sus tiradores y frenar el talento de los de Son Moix. Un Carter intratable lideraba a los oscenses para cerrar el primer cuarto por delante (17-23).

Ya sin Quintela se tuvo que reinventar el B the travel brand, que tocaba fondo en los primeros compases del segundo cuarto (19-27), pero gracias a un 13-0 y con Löfberg al frente, lograba reconducir la situación del equipo de Alonso, víctima por fases de un arbitraje muy estricto con los isleños, cargados de faltas.

Recuperado el mando del partido, entró en escena experiencia de los pesos pesados del vestuario. Bivià y Barac marcaban su terreno cuando estaban sobre el parqué y Lindqvist certificaba su progresión ascendente, aunque el triple era la asignatura pendiente (1 de 10 al descanso).

Ocho puntos en el minuto final permitieron alcanzar el ecuador diez arriba (43-33). Pero no se detuvo ahí el B the travel. No quería sorpresas ante un Huesca que echó de menos a Carter y su acierto desde el tiro libre (11 de 11 al descanso y 0 de 6 en el tercer parcial). Apareció de nuevo Biviá en escena para distanciar al Levitec desde más allá de 6’75 con dos triples letales (50-37). Catorce arriba se cerró el tercer capítulo (56-42) de un duelo que parecía resuelto.

Los minutos finales sirvieron para que Xavi Rey engordara sus números y el tándem Lindqvist-Löfberg ratificara su papel protagonista en los planes de Alonso. Alcanzaba la máxima el B the travel (65-46, min. 35) y volvió a pista Carter. Inexplicablemente tarde y con poco tiempo para revertir la situación, pues el cinco palmesano había abierto una brecha insalvable.

Lo intentó pese a todo el Levitec Huesca, pero el crono corría demasiado rápido en su contra y no bajó la guardia el grupo de Alonso, que sellaba un nuevo triunfo, el sexto del curso y de manera consecutiva (80-64), en los albores de la visita a la cancha del colista, el Marín.