Andone es un regalo para el Atlético Baleares

Una genialidad de Florin Andone en la primera parte ha sido suficiente para que el Atlético Baleares lograra los tres puntos del estadio Sánchez y Vivancos en su encuentro contra el CD Ibiza. El delnatero rumano lleva tres goles en los dos últimos partidos. El conjunto de Jaume Mut venía de deshacerse con claridad del Mallorca B tras haber perdido, también en el Estadi Balear, frente al Andratx por lo que el último partido del año era importante para seguir en la parte alta de la tabla. Por su parte, el CD Ibiza, bordeaando el descenso directo, había perdido en Sa Plana y no había pasado del empate en su feudo frente al Espanyol B por lo que el choque era igual de importante pero para no meterse en problemas.

El encuentro comenzó con la novedad de la inclusión en el once de Toni Ramon en sustitución de Ulrich, lesionado durante el calentamiento. Comenzó mejor el choque el conjunto de Raúl Casañ y Antoni Peñafort, tras ganar la espalda de Jsoep Jaume, picó el balón a Jorge Morillas, pero el cancerbero de sa Pobla logró despejar el esférico. Intentaba poco a poco el equipo palmesano hacerse con los mandos del partido, pero no estaba cómodo por el rival y por el viento, que dificultaba sus acciones. Jaime Pol fue el primero que inquietó a Edu Frías con un disparo lejano. Apenas había tocado la pelota Florin Andone en el primer cuarto de hora, pero le bastó controlar el primer balón con e pecho, hacerse un autopase y batir al portero local por bajo. Un gol por encima de la categoría en la que juega el delantero rumano. El gol hizo daño al conjunto pitiuso y Andone pudo aumentar su cuenta goleadora aprovechando la pasividad de la defensa local en un córner pero su remate de cabeza se fue fuera por poco. Carlos Julio también quiso probar fortuna y Frías logró rechazar el fuerte disparo del hispano-dominicano.

Por su parte, el Ibiza se acercaba al área rival con jugadas de más pundonor que fútbol y con el fútbol directo como principal argumento y las segundas jugadas como mejor generador de peligro, pero sin resultados positivos. Como única acción de peligro en los primeros 45 minutos, un remate de Bengoechea a las manos de Morilla tras un córner. Y en la última del primer acto, Toni Ramon disparo demasiado flojo con el interior de su pie izquierdo tra un pase de Andone.

Tras la reanudación, Forniés primero y Rubén Bover, poco activo en la primera parte, intentaron sorprender desde lejos a Frías pero sin éxito. Estaba muy cómodo el conjunto de Mut que tenía además el viento a favor lo que dificultaba que el equipo local llegara al área mallorquina. Sergio Moreno, tras una gran conducción de Forniés, pudo establecer el 0-2 pero Frías desvió a córner el disparo del navarro. Además, Bover comenzaba a funcionar y eso eran muy malas noticias para los ibicencos. Movía el banquillo Casañ dando más poder ofensivo a sus filas pero era el ATB quien seguía teniendo las ocasiones. La más clara de Toni Ramon tras una gran dejada de Gerardo Bonet, pero Diego Jiménez salvó bajo palos. En los últimos minutos el Ibiza lo seguía intentando pero sin convicción ni fútbol facilitando la labor de la defensa balear, que apenas pasó peligro salvo un remate de Álex Sánchez en la única acción de peligro en esta segunda mitad. Victoria justa del ATB con Andone como estrella.