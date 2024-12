El Atlético Baleares recibe este domingo al Andratx (12:00 horas, Estadi Balear, IB3 TV) en un derbi desigual, pero no por ello carente de interés. Ni mucho menos. El conjunto blanquiazul llega al partido siutado en la parte alta de la clasifificación con 24 puntos, los mismos que el Lleida que es segundo ya dos del líder, el Sabadell. Pero por debajo tiene también la presión de la Peña con 22 y del Europa con 21. Quiere esto decir que todo está en un pañuelo y que perder puntos en estos momentos te lleva a salir de la ecuación por ocupar zona de promoción o incluso de ascenso directo.

Otro tipo de presión asume el Andratx que es antepenúltimo con 10 puntos y que no consigue tener continuidad en las victorias, lo que sin duda le está condenando esta temporada. Los de José Contreras han hecho méritos en muchos partidos para tener una mejor posición y más puntos en su casillero, pero el fútbol son resultados y en momentos puntuales el acierto ha caído de parte rival lo que hace que la situación todavía sea difícil para los de sa Plana.

Los empates para el conjunto andrixol empiezan a ser un paso demasiado corto y necesitan de victorias para tener a tiro a sus inmediatos rivales como el Cornellà, Olot o Esapnyol B.

Por este motivo los dos equipos están necesitados de la victoria y van a ir a por todas de cara al encuentro de esta mañana en el Estadi Balear.

Hay un enemigo que preocupa especialmente a ambos equipos porque no se puede controlar y es el viento que amenaza con estar presente en todos los campos de fútbol de la Isla y que dependiendo de su intensidad puede ser el gran hándicap que ambos conjuntos se vean obligados a superar.

El Andratx acude con problemas por bajas notables como la de Llabrés, Alorda, Duran, Sánchez y Vidal, mientras que el Atlètic recupera a Pol y Plomer. Las lesiones han sido también un problema para los de Contreras, que pese a todo, han luchado cada partido y cada punto con una entrega absoluta y sin rendirse en ningún partido.

Tanto Atlètic como Andratx están haciendo un esfuerzo enorme esta temporada para adaptarse cada uno a su nueva realidad y tratan de manejar la presión de la mejor manera posible. Esta semana jugadores y técnicos han demostrado su armonía y amistad en una acto celebrado en el Estadio Balear. La gran mayoría de protagonistas se conocen sobradamente y por ejemplo, los dos técnicos, son dos auténticos clásicos de nuestro balompié. Dos estrategas de primer nivel en los banquillos del derbi.

ILICITANO - MALLORCA B

Por otra parte y más allá del derbi, descender con dignidad ya es uno de los pocos retos que le quedan al Mallorca B en una temporada para olvidar y que demuestra una mala planificación de principio a fin por parte de la dirección deportiva. Es mucho mejor estar en Tercera siendo protagonista que malvivir en una categoría tan difícil como la Segunda RFEF.

Sin embargo, así lo han querido sus dirigentes y por el momento el fracaso es absoluto. Catorce jornadas y solo una victoria demuestran la enorme fragilidad de una plantilla que no está confeccionada para estar más allá de tercera y que por mucho trabajo diario y buenas intenciones, no alcanza para nada y que deja claro que la única preocupación de la planta noble es el primer equipo.

Hoy se mide al Ilicitano cuyo objetivo es ganar par seguir ganando terreno con el vagón de cola. Un vagón del que no puede salir el conjunto de Siviero. También los empates no valen en esta situación y todo lo que no sea ganar no sirve para nada.