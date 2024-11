El Atlético Baleares levanta el ánimo antes de recibir al filial del Espanyol

El Atlético Baleares pone el punto de mira en el encuentro de este próximo domingo ante el Espanyol B (12:00 horas, Estadi Balear). Un encuentro que llega tras la derrota ante el Alzira de la pasada jornada y que medirá al once de Jaume Mut ante un equipo que se está mostrando irregular durante esta temporada. Llegados a esta altura de semana el equipo ha hecho borrón y cuenta nueva admitiendo su entrenador que el grupo se encuentra en un buen momento. «El inicio de semana fue difícil. Fue una derrota que no nos merecíamos, pero el equipo está bien. No entró el balón, pero el equipo hizo el mejor partido fuera de casa. Estamos en un buen momento», aseguró Mut.

Respecto al Espanyol, el entrenador del ATB destacó la intensidad con la que se desplega el conjunto rival. «Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Les faltan dos partidos y junto con en Valencia Mestalla son dos equipos muy bien trabajados pese a ser filiales. Juegan con mucha intensidad y son uno de los mejores equipos de la categoría», aseguró.

En relación a la bajas, apuntó que «ni Jagoba ni Florin estarán esta semana. Las cosas están yendo bien y, probablemente, la semana que viene entrarán. No queremos forzar a que puedan recaer». «Estamos contentos con Nuha y con Sergio, pero tenemos ilusión en contar con Florin. El Baleares será un equipo diferente. No nos vamos a precipitar para que no nos vuelva en contra», advirtió Jaume Mut. Sobre cómo tiene previsto jugar, el entrenador no dio pistas y se limitó a destacar que lo que busca principalmente es mejorar siempre el rendimiento del grupo.

«Los cambios de sistemas no vienen porque sí. Priorizamos a nuestros jugadores. Tenemos diferentes opciones para jugar y nos adaptamos al sistema que nos puede dar más rendimiento». Una de las malas noticias sigue siendo la ausencia de Jaume Tovar. «Su lesión es complicada y con altibajos. Desde que se produjo lo sabíamos… de plazos es complicado hablar. No vemos su final y no me extrañaría que en tres semanas esté o más adelante. Los médicos son prudentes y no nos marcamos plazos fijos. Jaume sufre. Estaba en un gran momento y era diferencial. Estaba muy ilusionado y no es una situación fácil. Tenemos confianza en que se gire para bien».