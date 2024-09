El Atlético Baleares busca casa

El Atlètic Baleares tiene un problema. La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) que preside Jordi Horrach quiere recuperar el campo de Son Malferit, que es de su propiedad, una vez que concluya el contrato de cesión al club blanquiazul en 2026. Aunque todavía quedan dos años para que se alcance esa fecha límite, el ATB conoce de primera mano la intención del organismo federativo. Con el objetivo de encontrar una solución con tiempo, las tres partes implicadas (Ajuntament de Palma, FFIB y el Atlètic) han comenzado a establecer diálogos con el objetivo de solucionar el problema. Existe buena predisposición entre todos para que la cuestión no se enquiste.

Este periódico consultó a todos los implicados en un asunto que podría dejar sin casa a cerca de 400 niños y niñas que forman la familia blanquiazul con sus 16 equipos de fútbol base, más los cuatro equipos de fútbol femenino y al escoleta.

Jordi Horrach tiene claro que la FFIB necesita poder utilizar su campo, pero también resalta que no dejará al Atlètic en la calle, sino todo lo contrario: «El contrato con el ATB acaba en 2026 y hace tiempo que el club balear conoce nuestras intenciones de recuperar el campo para que el fútbol balear pueda recuperar su terreno de juego. Estamos negociando con el Ajuntament de Palma, personalmente nos hemos reunido con el alcalde, para que tengan una instalación propia. No es de recibo tener un campo y que esté cedido a un tercero, pero quiero dejar claro que no echaremos al Baleares ni le dejaremos sin campo. Primero hay que encontrar una solución y en eso estamos», apuntó el presidente de la FFIB.

El primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, también analizó esta cuestión: « Nos consta que en el año 2026 acaba el contrato de cesión al Baleares y nos hemos sentado para poner el tema en situación. De momento ha sido una primera toma de contacto, pero evidentemente el Atlètic Baleares es un club importante, con una gran masa social, y tenemos que encontrarle una ubicación acorde».

Patrick Messow, director general del club blanquiazul, también se expresó sobre una situación que está en el horizonte. «Estamos trabajando tanto con la FFIB como con el Ajuntament para encontrar una solución que nos satisfaga a todos. El contrato acaba en 2026, aunque también existe una opción para más años. El club ha efectuado una serie de mejoras, con una inversión superior al millón de euros... pero lo que está claro es que no nos podemos quedar sin fútbol base ni dejar a 400 niños en la calle», subrayó.

Messow califica de «muy buena» la relación con Jordi Horrach y entiende que la FFIB quiera «recuperar su campo». «Nosotros somos felices en Son Malferit, pero si no podemos seguir allí, pues habrá que buscar una alternativa que nos convenza. La idea es que el Ajuntament nos proporcione un campo», apuntó el director general del ATB, que confía en una solución.