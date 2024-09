Las chicas de plata

El Balears F.C. ultima su preparación de cara al inicio de la temporada en la categoría de plata del fútbol español. Tras su brillante ascenso logrado la pasada campaña, las pupilas de Txema Expósito afrontan con la mayor de las ilusiones este curso histórico. El objetivo, en principio, no es otro que el de mantener la categoría, pero Expósito matiza. «Nuestro primer objetivo es el primer partido, ese es nuestro enfoque. Los objetivos a largo plazo no sirven si el día a día no vas consiguiendo los resultados».

Expósito es el gran artífice del éxito ‘balearico’. En la temporada 2019-20 firmó como segundo entrenador del primer equipo femenino del Balears F.C. y desde la temporada siguiente es el titular en el banquillo. En este tiempo ha logrado dos ascensos, a Segunda federación en la temporada 21/22 y a Primera Federación el curso pasado. Cabe recordar que la Primera Federación es la categoría inferior a la Primera División o Liga F, cuando en el fútbol masculino Primera Federación tiene por encima a Primera y Segunda. En los últimos años, el fútbol femenino en España ha tenido un gran crecimiento y una enorme repercusión tras los éxitos obtenidos por clubes como el Barcelona y, sobre todo, por los éxitos de la selección española. «Ha sido abismal el cambio en este tiempo. Se ve en los patrocinios, el marketing...Y esto ha ayudado no sólo a los clubes más grandes sino también a los más modestos y a otros de reciente creación. Hace unos años se pasaba de la categoría regional a la Liga F, cuando ahora hay otras dos divisiones por el medio, lo que da una idea del aumento de los equipos, el nivel y la competitividad». Txema Expósito, en el centro, junto a sus ayudantes Miki Mayans y Nica. En el estreno en esta nueva categoría Expósito cree que «la diferencia está sobre todo en que hay clubes con estructuras profesionales porque vienen de la Liga F o llevan ya muchos años en Primera Federación. Luego, en cuando a nivel deportivo no hay mucha diferencia entre Segunda Federación y Primera». El entrenador del Balears F.C. tiene una filosofía de juego clara. «Es seguir con la línea que hemos tenido en los últimos años. Ser un equipo protagonista y si no tenemos el balón tener la idea de ir a recuperarlo lo más arriba. Y luego es fundamental que las jugadoras se diviertan en el campo. Es cierto que es su trabajo, pero si disfrutan las cosas salen siempre mejor».

En estos dos últimos años el equipo masculino ha tenido una gran inestabilidad en el banquillo, pero él no se ha visto nunca en ese puesto. «Estoy muy centrado en la sección femenina. Estoy muy contento, renové hasta 2026 y ojalá pueda seguir muchos más años aquí». El primer rival del Balears F.C. será el Real Madrid C.F. B, filial del equipo que juega en la Liga F. «Es un recién ascendido como nosotros y ya nos enfrentamos a ellos en al temporada pasada. En ambas ocasiones los encuentros fueron muy igualados y creo que el choque del domingo también lo será pero espero que el marcador nos favorezca porque en la temporada pasada perdimos por la mínima en ambos encuentros». Para haber frente al reto del Primera Federación, el club ha confeccionado una plantilla que cumple con las exigencias del entrenador. «Nosotros damos mucho valor a la jugadora mallorquina, pero también nos tenemos que ir fuera. Este año se han quedado todas las que queríamos y hemos hecho incorporaciones que darán un mayor nivel al equipo».

Los nombres de Mar Rubio, Nuria Ferrer o Ruth Álvarez, esta última procedente del Real Madrid, refuerzan un equipo que en este curso contará con la baja de Virginia Torrecilla, que decidió colgar las botas al final de la temporada pasada.