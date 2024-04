Jaume Mut quiere demostrar a los balericos que tienen un equipo «honrado»

Una vez que se ha consumado el descenso a Segunda Federación el Atlético Baleares inicia este domingo ante el Intercity la serie de cinco encuentros que le restan para concluir la temporada. Ante la penitencia que le queda a los blanquiazules el técnico Jaume Mut ha expresado su intención de demostrarle a los balearicos tienen un equipo «honrado».

«La verdad es que tenemos mucha ilusión por conseguir la victoria. Los jugadores están entrenando al máximo para dar una alegría a la afición», ha valorado el entrenador del Atlético Baleares, que cree que la hinchada balearica «merece una alegría para ver que tienen una plantilla y un cuerpo técnico honrado y que vamos a darlo todo siempre».

Jaume Mut ha asegurado que tras el descenso a Segunda Federación «no han sido días fáciles». «Cuando estás en el campo de trabajo te olvidas, pero es complicado. No es agradable, pero somos profesionales al 100%», ha indicado el técnico mallorquín, que ha querido transmitir un mensaje de ilusión de cara al futuro. «Nosotros vivimos y dependemos de los aficionados. El Baleares es de los balearicos y tenemos que darles alegrías. Empezaremos por acabar bien la temporada y dar todo en los entrenos. El año que viene les daremos alegrías. Somos un club grande», ha afirmado.

Tras las explicaciones del director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, Jaume Mut ha celebrado que los medios «no nos acribillen». El preparador mallorquín ha comentado que desde el club «solo me transmiten confianza». «Me llena, pero no me quita ni la pena ni la rabia de poder conseguir el objetivo. Escuché a Patrick que se hace autocrítica. Todos tenemos parte de culpa. No hemos hecho las cosas bien», ha reconocido. Además, también ha añadido que «pedimos disculpas por no conseguir el objetivo, pero quiero transmitir ilusión para que el Baleares vuelva al sitio dónde se merece»

Jaume Mut ha revelado que ya están hablando de «cosas para el futuro» y ha adelantado de cara al próximo proyecto en el que trabaja la dirección deportiva que la idea «es que haya jugadores de las Baleares y conformemos un bloque sólido y muy competitivo».