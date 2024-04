Messow: «Hemos tenido falta de acierto con los entrenadores y falta de rendimiento de jugadores»

El director deportivo del Atlético Baleares y director general a partir de la próxima temporada, Patrick Messow, ha comparecido este miércoles en la sala de prensa del Estadi Balear para analizar la situación del equipo tras su descenso a 2ª RFEF materializado el pasado domingo con la derrota en Ceuta. Messow, acompañado de uno de los capitanes del equipo, David Forniès, y del que será el nuevo director deportivo la temporada que viene, Marc Julià, ha calificado el descenso como «uno de los peores momentos de mi vida» y repartió las responsabilidades por esta situación: «Desde la pretemporada no hemos logrado resultados positivos. Empezamos ya con muchas bajas… aunque no es una excusa, es una realidad. Creo que hemos fallado en la Dirección Deportiva. Es un descenso merecido porque si bajas a falta de cinco jornadas es merecido. Se han juntado muchas cosas desde el principio. Hemos tenido falta de acierto con los entrenadores y falta de rendimiento de jugadores. En el trato con los jugadores en algún momentos nos ha faltado apretar más y tener más claridad con la situación. Tendríamos que haber tenido una charla antes con los futbolistas», ha explicado Messow, que no ha dudado en pedir perdón a la afición. «Lo siento mucho por los aficionados y pido disculpas. El único mensaje que puedo enviar es que vamos a volver y vamos a hacer lo máximo para volver. Tenemos que estar juntos. En este club hemos conseguido cosas cuando hemos estado juntos».

A pesar de que Jaume Mut, el tercer entrenador de esta temporada, sólo ha logrado 2 puntos de 18 posibles, la confianza del club en él es total. «Cuando firmamos a Jaume lo hicimos confiados de que sería el entrenador de la temporada que viene. El cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo y en los últimos partidos hemos merecido mucho más. Se ve que el equipo ha hecho un cambio a pesar de que los resultados no nos están acompañando». El gran ausente de la comparecencia ha sido el secretario técnico, Jordi Roger. «Jordi no está aquí porque ya no es parte de la dirección deportiva. No sé si continuará ligado al club la próxima temporada, pero seguro que no tendrá relación con el primer equipo». En cuanto a la nota que se pone, Messow lo ha dejado claro: «La nota es la peor que se puede dar porque no hemos cumplido el objetivo. Esta temporada sí que la califico como un fracaso aunque desde el principio sabíamos que íbamos a sufrir por lograr el objetivo, que era mantenernos». Patrick Messow ha sido ascendido a director general, algo que puede parecer sorprendente dados los resultados de este año cuando él era el máximo responsable deportivo: «Ha sido una decisión del presidente motivada porque en estos últimos años se han hecho las cosas bien, aunque el año pasado nos salvamos en la última jornada y ésta hemos descendido. Además, el club necesitaba un cambio de rumbo». Durante la temporada se ha especulado con la posible venta del club por parte de Ingo Volckman, pero Messow ha rechazado esta posibilidad, por lo menos a corto plazo: ««Ingo va a seguir la próxima temporada. Es verdad que ha habido conversaciones, pero el club no se dejará en manos de cualquiera». Por su parte, David Forniés, se ha mostrado muy contrariado con el descenso: «Tenemos que pensar en el año que viene y volver a ser un proyecto sólido. A Ingo le debemos una alegría y luchar para que el equipo esté ahí arriba y volver a ser una familia. Necesitamos gente que quiera estar aquí y tenemos que volver a ser el Baleares de antes».