El Atlético Baleares consuma su descenso a Segunda Federación

El Atlético Baleares ha dicho adiós a la Primera Federación este domingo al caer en su visita al Ceuta. Un gol de penalti de Lolo González en el minuto 90 ha firmado la sentencia de los blanquiazules, que adelantan su descenso a Segunda Federación en la jornada 33 tras un partido en el que han visto resquebrajada su resistencia a balón parado. Rochina había neutralizado en el 80 la ventaja que se habían procurado los locales diez minutos antes, pero los norteafricanos han marcado las diferencias cuando el duelo y los mallorquines ya agonizaban.

El Atlético Baleares necesitaba sumar para aplazar el desenlace. Tenía el tiro dado y era cuestión de ver cuando se desangraba y ha sido en el Alfonso Murube donde se han precipitado los acontecimientos. La distancia que separa a los blanquiazules de la permanencia se asumía como insalvable, pero los de Jaume Mut se exigieron presentar batalla hasta que las matemáticas les han dejado ya sin opciones a a falta de cinco jornadas y después de 14 temporadas seguidas en la categoría de bronce.

Lejos de lo que cabía esperar en un partido marcado por la necesidad de ambos contendientes, un ritmo alto y ocasiones en las dos porterías han marcado los primeros compases. Jero Lario se ha visto exigido en un disparo desde el interior del área de Teguia y Pedro López ha tenido que responder a sendos intentos de Víctor Pastrana en un arranque en el que el Ceuta ha intentado instalarse en campo rival y el Atlético Baleares no ha renunciado a salir de la presión con juego asociativo y asumiendo riesgos en la fase de creación.

Con el paso de los minutos el Ceuta, con un gran trabajo en la presión, se ha adueñado del control total de la situación inclinando el terreno de juego hacia la portería de Jero Lario, aunque su dominio no se ha traducido en ocasiones claras. El Atlético Baleares se ha visto obligado a resistir en un bloque bajo con muchos metros por delante para generar peligro cuando recuperaba el balón. Un disparo de Rodri Ríos desde el punto de penalti al que ha respondido el meta balearico ha frustrado la opción más clara de los locales en el minuto 39.

El decorado en el Alfonso Murube no se ha alterado tras pasar por la caseta. El control territorial y del balón ha sido del Ceuta, que no ha conseguido derribar el muro de un Atlético Baleares que ya no era capaz de desplegarse en ataque. Era cuestión de tiempo. José Juan Romero ha intentado cambiar la tendencia con un triple cambio a la hora de juego y en el minuto 70 los norteafricanos han logrado su objetivo. Teguia ha marcado el 1-0 en una falta desde la frontal y Mut ha removido el banquillo para tratar de minimizar el golpe.

Precisamente uno de los hombres que ha salido de refresco ha logrado las tablas y salvar de forma momentánea al Atlético Baleares. Rochina ha conectado un disparo desde la frontal tras un centro desde la izquierda de Azeez y se ha encontrado con la inestimable colaboración de Pedro López para empatar el partido en el minuto 80.

El Ceuta ha amagado en un mano a mano que ha perdonado Romera, pero ha golpeado en el 90 tras un penalti cometido por Josep Jaume que ha acertado a transformar Lolo González para precipitar la caída del Atlético Baleares a Segunda Federación.