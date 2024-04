La falta de acierto condena al Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha dado un paso más hacia su inevitable descenso tras perder este domingo en el Estadi Balear frente a la UD. Ibiza, que se la llevado los tres puntos gracias a un gol de Álex Gallar en el segundo tiempo. El ATB ha tenido diversas ocasiones pero la falta de acierto y las intervenciones de Segueira han evitado el gol. A falta de que termine la jornada, el ATB sigue a 12 puntos de la salvación cuando quedan 18 en juego.

Campabadal volvía a ocupar el lateral derecho, Mut ha dado confianza a Rochina al incluirle en el once inicial y ha vuelto a contar con Nuha en detrimento de David Rodríguez en la punta de ataque. Nada más comenzar el partido el conjunto de Fernández Romo ha demostrado sus intenciones con una presión alta que a punto ha estado de dar sus frutos al robar un balón en la zona defensiva local pero el disparo de Arroyo se fue a córner. Ha reaccionado el ATB y el remate de cabeza de Nuha tras un centro medido de Rochina se ha estrellado en el palo derecho de Segueira. Era el tercer remate a la madera con los dos de Huelva. Tras esos primeros minutos frenéticos el encuentro no ha bajado de intensidad, pero sí que no se han visto más ocasiones claras de peligro. La UD Ibiza llevaba el control del juego y el ATB esperaba para salir a la contra. Jero Lario se ha tenido que estirar para salvar el gol de Fausto Tienza que había rematado de cabeza de espaldas a la portería rompiendo por el centro.

El eje de la defensa balelarica también ha dejado espacio para el remate del delantero centro ruso Obolski, pero su disparo, defectuso, se ha marchado por encima del larguero. Eugeni ha probado fortuna con sendos disparos desde fuera del área pero han sido interceptados por la defensa del ATB antes de que el esférico llegara a las inmediaciones de Jero Lario, La polémica ha llegado casi al final de la primera parte cuando el árbitro ha anulado el gol de Sulei por fuera de juego.

Comenzaba el segundo período con el mismo dominio territorial realizado por la UD Ibiza en el primer tiempo, pero ha sido Zalaya quien ha tenido la primera gran ocasión tras un saque de esquina botado por Rochina que ha rematado en el segundo palo pero la intervención de Segueira ha evitado el gol. El conjunto pitiuso dejaba huecos en defensa y Pastrana ha tenido su ocasión tras una buena jugada individual pero su disparo de rosca lleno de intención ha sido desviado levemente por un defensor rival a córner. Ferroni también ha desvelado la endeblez defensiva visitante al hacerse con un balón dentro del área pero su disparo cruzado ha salido fuera junto al palo izquierdo del meta costarricense de la UD Ibiza.

El encuentro entraba en su último cuarto con diferentes movimientos en ambos banquillos. Mut ha dado entrada a David Rodríguez y Fede, pero ha sido el excanterano del Mallorca Álex Gallar quien ha aprovechado una dejada de Obolski para batir a Jero Lario de un zurdazo cruzado ante la pasividad de la defensa local. Nuha ha podido igualar el choque pero su remate de cabezazo ha salido fuera, muy cerca del larguero. En los últimos minutos el ATB se ha lanzado al ataque a la desesperada pero sin crear peligro certificando así su derrota.