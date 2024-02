La emotiva despedida del fútbol de Xisco Jiménez

Xisco Jiménez (Santa Ponça, 1986) se ha despedido del mundo del fútbol con una emotiva comparecencia en la sala del prensa del Atlético Baleares a la que han acudido numerosos compañeros del ATB y trabajadores del club, así como su madre, su hermano y sus tres hijos, El acto ha comenzado con un vídeo en el que diversos futbolistas que han compartido vestuario con el delantero mallorquín han destacado su calidad futbolística, pero sobre todo humana.

Se ha notado que Pamplona ha sido uno de los lugares donde más a gusto se ha encontrado Xisco en su vida profesional ya que numerosos jugadores del club rojillo han participado en este vídeo como Oier Sanjurjo, Aridane, Jon Moncayola, Sergio Herrera, Kike Barja, Rubén García o Roberto Torres. También el reciente nombrado entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, con quien también coincidió en Osasuna, ha tenido unas palabras de cariño para él, así como Manuel Pablo o Borja Fernández.

Xisco se ha emocionado con las palabras de sus excompañeros, pero menos que cuando le ha tocado leer el discurso que llevaba preparado y que ha tenido que interrumpir en varias ocasiones por la emoción. Primero ha dado las gracias a todos los clubs en los que ha militado, desde el C.D. Calvià y el Platges, pasando por el Deportivo de La Coruña, Newcastle, Osasuna, Peñarol, Córdoba, Mallorca o Atlético Baleares, entre otros. «En el Dépor fue donde debuté en Primera y conseguí los primeros goles, cumpliendo el sueño de cualquier jugador. Los momentos más gratificantes fueron los ascensos con el Córdoba y Osasuna, donde desde el primer momento me sentí muy identificado con la filosofía del club y formamos una gran familia». Xisco también agradeció al Mallorca la oportunidad de jugar en casa y al ATB por contar con él en esta última etapa. «La lástima ha sido que por las lesiones y otras cuestiones no he podido aportar todo lo que me hubiera gustado».

Xisco, manteado por sus compañeros del Atlético Baleares.

Xisco se ha emocionado especialmente al recordar a su padre, ya fallecido, y al hablar de su madre como «el motor de la familia» y a su hermano «por ser el hermano perfecto y aconsejarme siempre como tocaba». El exfutbolista también ha tenido palabras de agradecimiento a Marta «la madre de mis tres hijos, por todo su esfuerzo para que yo pudiera estar centrado en mi carrera» y de sus hijos ha dicho que «son mi motor y mi máximo orgullo». El delantero, que ha explicado estar pasando unos días difíciles llenos de emociones, ha reconocido ser «un privilegiado por haber vivido todo esto», pero de lo que más orgulloso se ha sentido es «más de lo que he podido dejar como jugador, lo que he dejado como persona».

Tras el acto, Xisco ha querido fotografiarse con sus compañeros en el terreno de juego del Estadi Balear y estos le han manteado. Como despedida, el ya exdelantero blanquiazul ha animado a sus compañeros a seguir por el camino logrado tras la victoria el pasado domingo frente al Antequera, y se ha mostrado seguro de la salvación del equipo.