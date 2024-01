El técnico del Atlético Baleares, Juanma Barrero, ha dejado claro que necesitan refuerzos para intentar salvar la categoría. «Tiene que venir gente o estamos liquidados», ha afirmado el preparador blanquiazul tras el empate de su equipo ante el Atlético Sanluqueño en un partido en el que ha optado por no hacer ni calentar a uno de los fichajes del mercado de invierno como Nuha Marong porque no lo ve en forma y en el que ha hecho una reflexión contundente: «Nos empieza a faltar algo que es asumir que somos peores que el rival».

Juanma Barrero ha dejado clara la sensación que le deja el empate ante un rival directo en la carrera por la permanencia, del que hace una «valoración positiva», aunque matizando que «con lo que tenemos hemos sacado un punto que es oro, el fútbol nos ha vuelto a regalar un punto». Además, también ha añadido que «es un punto de oro porque lo normal es que hubiésemos perdido, no nos han avasallado pero se han acercado más al área y han tenido ocasiones más claras».

«Estoy contento con el punto, pero no estoy contento con lo que he visto en el campo. Tenemos muchos problemas y no los vamos a solucionar los que estamos aquí, tiene que venir gente o estamos liquidados», ha subrayado el entrenador del Atlético Baleares, que ha mandado de esta manera un claro mensaje a los responsables de la parcela deportiva.

El técnico blanquiazul ha detallado las necesidades que tiene el equipo y que lleva semanas solicitando a la dirección deportiva comandada por Patrick Messow. «No tenemos potencia para salir a los contraataques, los centrales se comen a Piera, Armando o Miguelete, no tenemos al delantero que se quede la pelota o que por inteligencia pueda chocar y llevársela y tener situaciones de gol. Ahora mismo no lo tenemos y lo que nos queda es intentar dejar la portería a cero y crecer», ha argumentado Juanma Barrero, que aseguró que no hizo calentar a Nuha «porque no lo veo en forma».

El entrenador del Atlético Baleares ha reconocido que no han generado «ningún peligro» y ha justificado la situación al advertir que «ahora mismo es lo que tenemos». «Jugamos con Piera que le pone corazón y una garra tremenda, pero está verde y no puede ganar disputas. Es lo que tenemos y es con lo que tenemos que tirar adelante», ha matizado al mismo tiempo que ha valorado la aportación del último refuerzo balearico, Pablo Muñoz. «Ha hecho lo que esperamos. Tiene chispa, uno contra uno, es un chico que tiene calidad y es lo que nos falta, calidad. Se ve simplemente en los controles, la conducción… nos falta eso, nos falta velocidad, falta potencia, faltan cuerpos para pelear con el rival y hay que arreglarlo. Espero que lo arreglemos con el mercado, nos empieza a faltar algo que es asumir que somos peores que el rival y hay que pelear, y alguno se ha cansado de pelear solo», ha enfatizado Barrero, que ha asegurado que la misma opinión es la que tiene el propio vestuario.