El Atlético Baleares araña un punto estéril frente al Atlético Sanluqueño

El Atlético Baleares ha arañado un punto gracias a un empate sin goles en su enfrentamiento ante el Atlético Sanluqueño, que mantiene los cuatro puntos de distancia fuera del descenso con el conjunto palmesano. El conjunto blanquiazul se ha mostrado inoperante en ataque ante un conjunto gaditano que ha dominado casi todo el encuentro. Ramon Vila y el desacierto ofensivo han evitado la derrota blanquiazul, que ha disparado una sola vez a puerta, en el minuto 92, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Pésimo encuentro de los blanquiazules que no consiguen reducir distancias en su lucha por evitar el descenso.

Barrero ha apostado por Juan Piera en la punta de ataque y Roberto Alarcón pasaba a una posición más natural en la banda derecha, pero esta variante no ha significado nada positivo en los primeros minutos en los que el Atlético Sanluqueño se ha hecho con el balón desde el pitido inicial y ha tenido los primeros acercamientos de peligro por la banda derecha a cargo de Coke y Álex Guti. No había noticias ofensivas del ATB en un encuentro clave para las aspiraciones de permanencia y el único que proponía algo era el equipo visitante. El ATB se ha salvado del primer gol tras una pérdida de Miguelete, pero por fortuna para el cuadro blanquiazul el centro de Álex Guti no ha encontrado rematador. El ATB estaba demostrando una falta total de juego para llegar con peligro al áfrea rival y en la primera parte las únicas acciones de peligro se limitaron a un par de centros sin que el portero visitante necesitara intervenir. El empate con el que se ha llegado al descanso era lo máximo a lo que podía aspirar el conjunto de Barrero, que pudo irse en desventaja a los vestuarios si Airam hubiera estado más acertado en su disparo a puerta tras el centro de Zelu.

En el segundo periodo el panorama no ha variado, con la posesión en los pies visitantes. Zelu pudo desnivelar el marcador, pero su disparo se marchó junto al palo derecho de Ramon Vila, que antes, en una salida defectuosa tras un córner hizo que el balón se quedara muerto pero Raúl González se anticipaba y despejaba el esférico. Barrero daba entrada a Pablo Muñoz por un desaparecido Juan Piera y en su primera acción ha dejado clara su clase con un caño a Coke y ha sido el protagonista del primer disparo del encuentro para los balericos, pero desviado.

Han reaccionado los gaditanos con un disparo de Zelu, pero tampoco ha encontrado la puerta de Vila, quien ha salvado a su equipo con una gran parada tras un duro disparo del propio Zelu. Rondaba el gol el conjunto malagueño ante un inoperante conjunto local que estaba realizando uno de sus peores encuentros de la temporada en el aspecto pfensivo. Barrero estaba viendo cómo el empate peligraba y ha apuntalado el centro de campo con la entrada de Jaime Sierra por Miguelete certificando que el entrenador manchego daba por bueno el empate. El primer y único disparo del ATB entre los tres palos no ha llegado hasta el minuto 92, pero el chut de Pastrana había quedado invalidado por un fuera de juego de Armando Shaashoua. Al final, empate, el mejor resultado posible dadas las circunstancias.