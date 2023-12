El Atlético Baleares busca el póker de triunfos en casa

El Atlético Baleares tiene en el mediodía de este domingo una dura prueba para seguir en su huida de los puestos de descenso. El Córdoba, que cuenta por victorias sus últimos cinco enfrentamientos, llega al Estadi Balear en su mejor momento y se las verá con un ATB que vuelve a estar acuciado por las lesiones. Roberto Alarcón y David Forniés han sido los últimos en caer y el pivote Jaime Sierra tampoco está entre los convocados por Juanma Barrero. De todos ellos, el caso más grave es el del lateral izquierdo ilicitano. Forniés ya sufrió la pasada temporada una grave lesión de rodilla que le hizo perderse prácticamente todo el curso y cuando estaba recuperando su mejor nivel le ha llegado un nuevo infortunio con la rotura radial del menisco externo y una rotura completa del tendón distal del bíceps femoral, que hará muy difícil que pueda volver a jugar en lo que resta de temporada. El equipo deberá reponerse de estos contratiempos para seguir su buena racha en casa donde ha ganado sus tres últimos enfrentamientos ante Melilla, Mérida y Alcoyano, los tres por la mínima y en el caso del último encuentro remontando un gol en contra.

En los últimos partidos el ATB ha elevado algo sus prestaciones, pero es que tenía un amplio margen de mejora. A partir de una mayor solidez defensiva el equipo ha ido recuperando algo de la confianza perdida. Un aspecto importante es que el equipo ya no se descompone cuando recibe un gol.

En la fase de creación es donde más probelmas está teniendo el cuadro de Juanma Barrero, que basa muchas de sus acciones defensivas en que el balón llegue a David Rodríguez, máximo goleador del equipo con seis dianas.



El técnico del Córdoba, Iván Ania, mostró sus recelos en sala de prensa antes de afrontar la última cita del año. La visita a Palma llega para los blanquiverdes en un buen momento y justo antes de un parón al que el técnico quiere que su equipo llegue sin perder el viento de cola, pese a que es consciente de que las circunstancias pueden invitar a la relajación prenavideña. «No es un partido que especialmente me guste porque es el más largo del año. No vuelves a competir hasta el día 4, pasan casi 20 días y, depende del resultado, o lo disfrutas o te acuerdas todos esos días. Preferiría jugar este partido como local, pero nos ha tocado jugarlo como visitante. Tenemos que ir con la máxima concentración, sabiendo de la dificultad y de que después paramos casi 20 días. Necesitamos hacer un buen partido y seguir sumando de tres en tres si queremos ir cada vez más para arriba en la clasificación», avisó Ania antes del viaje a Palma. Ania no se fía del ATB. «Es un rival que años anteriores siempre tenía proyectos para estar en la parte alta y este año no arrancó bien pero tiene potencial para estar más arriba, comentó sobre el equipo de Juanma Barrero.

Alineaciones probables:

Atlético Baleares: Ramon Vila, David Navarro, Ofoli, Juanra, Ferroni, Nana, Ramón, Pastrana, Miguelete, Armando y David.

Córdoba C.F.: Carlos Marín, Albarrán, Lapeña, Carlos García, Calderón, Diarra, Isma Ruiz, Carracedo, Kike Márquez, Adilson y Antonio Casas.