Remontada del Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha vencido al Alcoyano tras sobreponerse al tempranero tanto de Sergi.Los goles de Roberto Alarcón y David Rodríguez han certificado la segunda victoria consecutiva y la primera remontada del conjunto de Juanma Barrero, que dispuso un cambio respecto a la semana pasada con la entrada de Víctor Pastrana en detrimento de Armando Shashoua.

Durante los primeros compases del encuentro se vio que el conjunto de Juanma Barrero quería ir a por el encuentro, pero la situación se torció antes de los cinco minutos de encuentro. Miguelete perdía un balón en campo propio y Sergi aprovechaba en una rápida transición el pase de Nieto para batir por bajo a Ramon Vila. El ATB tenía ante sí una misión que hasta el momento había sido un imposible como era remontar un resultado adverso, ya que las tres victorias hasta ahora había sido dejando la portería propia a cero. Y Pastrana estuvo a punto de igualar la contienda, pero su disparo con rosca se marchó rozando el palo derecho de Jaume Valens. Quería el empate el conjunto blanquiazul, pero tampoco renunciaba a ampliar su ventaja el equipo alicantino que, a pesar de sus bajas, estaba ofreciendo una buena imagen en el Estadi Balear. Miguelete tuvo la segunda ocasión del encuentro, pero Jaume Valens salvó con una mano su fuerte pero centrado disparo desde la frontal del área tras una falta a Toni Ramon.

Las posibilidades de poner en apuros a los metas estaban viniendo en las jugadas a balón parado, sobre todo saques de esquina, pero sin embargo, el empate llegó tras un buen pase de apertura de Miguelete a Forniés, el no menos malo centro de Forniés y el gran remate de cabeza de Roberto Alarcón al palo más alejado de la meta de Valens. Había conseguido hacer la mitad del trabajo el ATB y tenía toda la segunda mitad para voltear el electrónico.

Salió mejor el conjunto de Vicente Parras pero fue el ATB quien dispuso la primera oportunidad con un disparo de falta cercano a la frontal de Alarcón que no fue gol por la intervención de Valens y del larguero. No tardó responder en equipo visitante, que rozó el tanto tras un gran disparo de Sergi que se estrelló en el larguero con un Ramon Vila batido. Se estaba imponiendo el centro del campo visitante y cada vez se acercaba con más peligro. Lara estuvo a punto de sorprender a Ramon Vila con un disparo de falta lateral, pero el portero visitante reaccionó de forma admirable. Barrero quiso reforzar la zona ancha dando paso a Jaime Sierra por Miguelete. Y el cambio dio un resultado espectacular, aunque los protagonistas fueron otros. David Navarro, que había doblado a Alarcón, puso un gran centro al segundo palo que David Rodríguez no perdonó colando el balón e cabeza cerca de la escuadra de Valens.

Cuarto tanto consecutivo del delantero centro de Talavera de la Reina. Se consumaba la remontada blanquiazuly pudo colocarse con dos goles de ventaja pero tras una indecisión de la defensa y el portero visitantes, Valens desvió el disparo de Alarcón y cuando David Rodríguez iba a aprovechar el rechace, el ‘9’ recibió un patadón del central Farru en su intento de despeje. El colegiado Romero Freixas no señaló penalti y las protestas le costaron la expulsión a Juama Barrero. El ATB logró enfriar con los cambios los últimos minutos del encuentro y el equipo certificó la primera remontada de la temporada.