El Atlético Baleares sonríe por fin a domicilio

El Atlético Baleares ha logrado su primera victoria fuera de casa, la tercera del campeonato, al vencer al Recreativo Granada gracias a los goles de Miguelete y David Rodríguez en la primera parte. El conjunto de Barrero aprovechó dos errores defensivos de los locales a los que sacó el máximo rédito. A partir de ahí, el ATB pudo conservar el resultado gracias a la solidez defensiva, la falta de puntería local y a las intervenciones de Ramon Vila.

El inicio del encuentro fue soñado. No se había cumplido el primer minuto de juego cuando Forniés ejecutó un saque de banda desde la banda izquierda, Alarcón aprovechó el fallo defensivo de Clavijo y Miguelete aprovechó en el primer palo elcerteroremató al fondo de las mallas el certero pase de Alarcón para inaugurar el marcador. Se ponía por primera vez por delante en el marcador el ATB fuera de casa y esto dio una mayor tranquilidad y confianza al equipo de Juanma Barrero. Si se presumía que el ATB iba a plantear un partido con la premisa de mantener la portería a cero, este esquema se reforzó con el tanto del jugador gaditano.

El gol espoleó a los locales, que inclinaban el campo hacia la meta de Ramon Vila. Clavijo avisó desde la frontal, pero su disparo con el interior buscando la escuadra se marchó desviado. Mandaba el filial nazarí, pero sin crear peligro al meta blanquiazul, y los de Barrero se encontaban cómodos pertrechados en su campo. Pablo obligó a Ramon Vila a una buena intervención al interceptar por bajo un disparo raso de falta al borde del área. Y de lo que pudo ser la igualada llegó el 0-2 gracias a la pasividad del meta local, Adrián López, que se dejó robar la cartera por David Rodríguez para establecer el 0-2. Dos fallos defensivos estaban condenando a los locales y habían propiciado una renta muy confortable a los blanquiazules, que veían cerca lograr la primera victoria fuera del Estadi Balear tras catorce jornadas.

Ramon Vila se convirtió de nuevo en el protagonista al evitar un golazo de Rodelas. El meta catalán voló para desviar a córner el cañonazo de Rodelas. Estaba mereciendo algo más el filial del Granada, pero en el fútbol mandan los goles y estos estaban en el casillero visitante. Ya se sabe que el 2-0 es un resultado peligroso porque un tanto del equipo que va perdiendo puede cambiar el signo del encuentro. Y el Recreativo Granada lo intentó con todas sus armas, pero sin acierto en los metros finales y el ATB logró irse a los vestuarios con un más que valioso botín de dos goles. Además del resultado, lo mejor del conjunto de Barrero estaba siendo Ramón Vila, además de la solidez defensiva encarnada sobre todo en un Isaac Nana omnipresente.

Movió el banquillo Juan Antonio Milla dando entrada a otro delantero, Eghosa, y a Julito. Seguían dominando los locales el encuentro tras la reanudación, pero continuaban a su vez con una clamorosa falta de puntería cuando lograban rematar a puerta. Barrero dio descanso a Miguelete, quizás pensando en el compromiso del próximo fin de semana ante el Alcoyano. Cuanto más avanzaba el encuentro, más le abandonaban las fuerzas a los locales, que veían cómo su esfuerzo no estaba obteniendo resultado. Los múltiples cambios ayudaron también a que el ritmo no fuera tan fluido. El Recreativo Granada movía muy bien la pelota hasta las inmediaciones del área pero en la zona caliente se les nublaba la vista. Así llegó el final del encuentro con las sensación de que el Recreativo Granada podría estar jugando todo el día, que no iba a lograr el gol como se demostró en la última jugada del encuentro cuando Ramon Vila frustró el remate a bocajarro de Julito.