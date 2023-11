El Atlético Baleares vuelve a las andadas

El Atlético Baleares ha salido goleado 5-0 del Estadio Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. El equipo palmesano ha aguantado 40 minutos hasta que Gonzalo ha abierto el marcador. Antes del descanso Álvaro ha puesto el 2-0 y tras la reanudación Peter y de nuevo Gonzalo han certificado el descalabro blanquiazul, que ha realizado un pésimo encuentro por su falta de ambición ofensiva. Con este resultado y la victoria del Melilla frente al Atlético de Madrid B por 2-1, el ATB regresa a la última posición.

Juanma Barrero había anunciado cambios respecto al encuentro contra el Melilla, pero el once que ha saltado en Valdebebas ha sido el mismo del pasado domingo cuando Toni Ramón sustituyó por lesión a Leo Ferroni en la primera parte y Roberto Alarcón ocupó el lateral izquierdo. El Atlético Baleares ha tenido la fortuna de que el mejor jugador del filial blanco, Nico Paz, fue convocado el sábado por Ancelotti, por lo que no ha jugado el encuentro, pero ni aun así el equipo blanquiazul ha logrado sacar algo positivo de Valdebebas.

No fue ninguna sorpresa que el ATB se atrincherara en su zona defensiva y a los dos minutos Álvaro ya había probado a Jero Lario. Volcaba sus ataques el filial madridista por su banda derecha con el lateral Tobías actuando de extremo, pero sin llegar a rematar a puerta. Por su parte, al conjunto palmesano se le apagaban las luces cuando pisaba terreno contrario. El Real Madrid Castilla proponía más, pero le faltaba velocidad en sus acciones para romper el muro defensivo de Barrero. David Navarro salvó un pase de la muerte de Gonzalo y Toni Ramón se asomó al balcón del área madridista pero su disparo fue rechazado por la defensa blanca. A través de alguna falta lateral el ATB intentaba crear peligro a la vez que el Real Madrid Castilla bajaba su dominio. El conjunto local estaba en su momento más bajo, pero en una anticipación de Edgar ante Shashoua el jugador madridista centró y el remate de cabeza de Gonzalo, quien también le ganó la partida a Raúl González, resultó imparable para Jero Lario. Se adelantaba el filial y obligaba al ATB a dar un paso al frente, pero antes de que se lo planteara llegaba justo antes del descanso el segundo gol del equipo cuando Álvaro aprovechó la blandura de la defensa blanquiazul para fusilar a Jero Lario.

La clave del discurso de Barrerro ha sido la de mantener la portería a cero si se querían ganar los partidos porque lograr dos o tres goles eran casi una quimera. Eso es lo que debía hacer, como mínimo el cuadro blanquiazul en la segunda parte. Para ello parecía evidente que Barrero debía mover el banquillo, pero el técnico extremeño no lo consideró oportuno salvo el obligado de Ramón Vila por las molestias de Jero Lario. No se entendía que un equipo que había salido para contener fuera el mismo que debía buscar la remontada. Salió mucho mejor el filial blanco y Peter estuvo a punto de clavar el tercero pero su disparo con el interior de su pierna izquierda se estrelló en la cruceta. El ATB dejaba más huecos pero porque su presión estaba siendo menos eficaz, no porque se lanzara al ataque. Al fin reaccionó Barrero dando entrada a Forniés y Ofoli por Pastrana y Loren dando más libertad atacante a Alarcón. Tampoco fueron unos cambios para echar al equipo arriba. El ATB estaba malherido y ya la brecha fue insalvable cuando en dos zarpazos Peter y de nuevo Gonzalo certificaban la goleada blanca. En ambos tantos, Raúl González volvió a hacer aguas: primero dejándose ganar la espalda por Gonzalo y en el segundo no llegando a cortar el centro de Obrador tras un gran control en carrera que había desarbolado a David Navarro. Las entradas de Javi Moreno y Xisco resultaron estériles y Borja Alonso rubricó la ‘manita’ en tiempo de descuento.