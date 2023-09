El ATB se desangra frente al Atlético Sanluqueño

El Atlético Baleares salió escaldado de su visita a Cádiz y cayó derrotado con estrépito frente al Atlético Sanluqueño por 5-0. El delantero centro de Zambia Mwepu fue la figura del encuentro al anotar tres goles ante un ATB que acusó las numerosas bajas, pero que ofreció una imagen más que triste. Las circunstancias y las decisiones de Tato hicieron que diez de los once integrantes del equipo inicial no estuvieran en la entidad blanquiazul la temporada pasada. Sólo Miguelete formaba parte del ATB la campaña 2022/23. Una alineación llena de jugadores que se conocen poco y con una parte central de la defensa tan mermada que Tato renunció a los tres centrales y jugó con Villapalos y Óscar en esta parcela con consecuencias catastróficas.

No salió mal el ATB quien tuvo el primer acercamiento con peligro sobre la meta de Samu Pérez, pero fueron los locales quienes golpearon primero. Tras una muy buena triangulación por la banda izquierda, Viti llegó hasta la línea de fondo y su pase de la muerte fue remachado por Álex Guti totalmente solo. Reaccionó el conjunto de Tato con Miguelete como protagonista. Primero, tras una jugada llena de fuerza y calidad del delantero jerezano que acabó en falta. Villapalos remató de cabeza el centro, pero paró sin dificultad Samu Pérez. Después, Miguelete disparó desde la frontal cuando podría haber pasado a Jorge que estaba solo y poco después filtró un gran pase al que el delantero centro no llegó por centímetros. Tras estos arreones foráneos el encuentro se igualó con la sensación de que el Atlético Sanluqueño podría aprovechar los riesgos que estaba tomando el ATB. Y desgraciadamente para los intereses del ATB así fue y por partido doble con una dupla protagonista formada por Kike Carrasco y Mwepu. Primero, el centrocampista filtró un pase entre los centrales y el delantero batió por bajo a Ramón Vila y acto seguido, Carrasco dejó pasar ‘a lo Joan Felix’ un balón también por el eje defensivo del ATB que dejó solo al delantero zambiano, que tampoco perdonó. 3-0 y aún no se había cumplido la primera media hora del encuentro.

Parecía que el Atlético Sanluqueño se tomaba un respiro pero si Villapalos realiza regalos como el que hizo tras una fallida cesión de cabeza, no tenía más remedio que ampliar aún más la ventaja y Mwepu logró su ‘hat trick’ tras regatear a Vila y marcar a puerta vacía celebrando incluso el gol antes de lograr el tanto. Y los últimos minutos del primer tiempo fueron ya un baile de los locales que se podrían haber ido con una ‘manita’ a favor si Mwepu hubiera estado acertado en el último pase o si Joan Rojas no se hubiera encontrado con la buena intevención de Ramón Vila tras un fallo defensivo de Loren.

Tras la reanudación Tato introduzco tres cambios con las novedades de Javi Moreno, Pastrana y Piera por Loren, Armando y Jorge, respectivamente. Pero nada cambió. Sólo los fallos en el último pase o el poco acierto en el disparo evitaron que la diferencia no aumentara en los primeros minutos para los de Antonio Iriondo. El ATB continuaba siendo un juguete roto. El Atlético Sanluqueño dominaba el encuentro a su antojo y si en determiandos momentos dominaba el ATB era para tomarse un respiro y sorprender al contragolpe como ocurrió en el quinto, obra de Airam Cabrera a puerta vacía tras otra asistencia de Kike Carrasco. Miguelete mostró otra gota de su calidad en una jugada que acabó con un disparo excesivamente cruzado. En los últimos minutos, con un equipo locla relajado tras el trabajo realizado, dejó todo el mando del encuentro al ATB, pero ni Miguelete ni Javi Moreno, que mostró cosas interesantes, ni Pastrana pudieron batir a Samu Pérez.