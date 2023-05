¿Cómo le fue al ATB en sus cara o cruz por evitar el descenso?

El Atlético Baleares visitará este sábado al SD Logroñés en un cara o cruz por la salvación. Será la cuarta vez en su historia que el conjunto blanquiazul se juegue evitar el descenso de Segunda División o Segunda B en 90 minutos y lo cierto es que los precedentes no son demasiados optimistas, ya que en dos ocasiones cayó al pozo y sólo en una logró evitar el precipicio en la última jornada. Tras el empate cosechado frente al Calahorra en el Estadi Balear, los de Tato dependen de sí mismo para lograr la permanencia y sus cuentas pasan por sacar los tres de Las Gaunas, cualquier otro resultado los manda a Segunda Federación tras trece temporadas consecutivas en el tercer escalón del fútbol nacional.

Hacía cinco años que el Atlético Baleares no se encontraba en una situación tan límite para lograr la permanencia. La última experiencia agónica fue la temporada 2017-18 que empezó con Armando de la Morena en el banquillo, continuó con Horacio Melgarejo y necesitó de la mano de Manix Mandiola para obrar lo que se antojaba un milagro cuando el equipo llegó a verse a siete puntos de la salvación. Los balearicos salieron a flote haciéndose fuertes en Son Malferit, donde disputaron la última jornada frente al Ebro dependiendo de sí mismos. Los empates del Olot y el Llagostera también favorecieron a sus intereses, pero el ATB cumplió con su parte al imponerse 3-1 y sumar los tres puntos que le hacían falta para evitar el descenso.

El resto de descensos del Atlético Baleares de Segunda B siempre se produjeron con antelación y hay que remontarse a la campaña 1962-63 en Segunda para encontrar el precedente de jugarse la salvación a un partido. Aquella vez fue a través de un playoff de permanencia que no pudo resultar más agónico. Y es que los blanquiazules disputarán una eliminatoria por la salvación ante el Algeciras, que se impuso en el partido de ida por 3-1. El ATB se impuso 2-0 en la vuelta forzando el encuentro de desempate, ya que no existía el valor doble de los goles en campo contrario. El miércoles 19 de junio de 1963 en el Estadio de Vallejo un gol de Periquito en el minuto 82 acababa con las aspiraciones del conjunto isleño, que perdía por 2-1 y regresaba a Tercera tras las que serían sus dos últimas campañas en la división de plata.

Tampoco le habían ido mucho mejor las cosas la otra vez que pudo evitar el descenso a Tercera en la temporada 1952-53. El Atlético Baleares necesitaba ganar en el campo del Cacereño y al mismo tiempo que perdiera el Orihuela para intentar ocupar una de las plazas de playoff de permanencia. El problema añadido para los blanquiazules es que los alicantinos jugaban la última jornada en el Lluís Sitjar y no daba la sensación de que el Real Mallorca fuera a echarles una mano. El Atlético Baleares no cumplió con su parte y perdió 3-1 ante el descendido Cacereño y el Orihuela ganó 0-3 al equipo bermellón entrenado por entonces por Satur Grech. Al Orihuela no le alcanzó la eliminatoria por la permanencia para salvarse, ya que acabaría cayendo a manos del Tenerife.

Así las cosas, el balance del Atlético Baleares es de una salvación y dos descensos cuando le ha tocado jugarse la permanencia a una carta. En Logroño vivirá otro episodio al límite en el que se topará con un rival que tiene opciones de disputar la Copa del Rey la próxima temporada. En cualquier caso, no tendrá que estar pendiente de otros campos, de posibles combinaciones o de pactos entre equipos implicados, ya que ganando salvará una temporada en la que quería pelear por las posiciones de privilegio y la acaba sufriendo por un posible descenso.