Apenas unos día después de que Onésimo alzara la voz por el arbitraje sufrido por el Atlético Baleares en su visita al campo del Eldense, el técnico del Sabadell también ha clamado por otra actuación «surrealista» de los colegiados que dirigieron su encuentro. El preparador del conjunto arlequinado, Miki Lladó, incluso ha ido más allá y ha vinculado un presunto trato de favor de los árbitros al conjunto alicantino por compartir patrocinador con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

«La verdad es que es muy dudosa, pasan 30 segundos de la jugada, es surrealista, el árbitro pita penalti que no se entiende y a partir de ahí cuesta más», analizó el técnico del Sabadell, que considera que la expulsión de uno de sus futbolistas ha sido «la guinda al pastel». «No sé como funciona, creo que Finetwork es patrocinador de la Federación y aquí lo tenemos, se nota, todo va bien, va de puta madre, el Eldense sigue líder y nosotros en descenso», ha manifestado el preparador de la escuadra catalana tras la derrota por 1-0 sufrida en el Pepico Amat después de que Cris Montes lograra el tanto de la victoria para los locales en el minuto 66 desde los once metros. Además, ha añadido que todos quieren «competir en igualdad de condiciones y ál arbitro no tiene por qué ser protagonista, es un elemento conductor del juego, y no tiene ningún sentido decantar un partido disputado de tú a tu por una acción muy dudosa».

Las críticas del entrenador del Sabadell llegan apenas dos semanas después de que Onésimo, ya exentrenador del Atlético Baleares, cargara contra el arbitraje sufrido con dos expulsiones y un penalti después de que los suyos se adelantaran en el marcador. «Nos ha hecho mucho daño cosas que no podemos jugar con ellas, que no entrenamos y nos ha condicionado muchísimo un partido que creo que cuando no estaba condicionado éramos mejores… Si has estado en el campo has visto lo que ha pasado. Entonces, simplemente ha habido cosas que no juegan al fútbol que han decidido cosas y nos han perjudicado gravemente», expresó el vallisoletano. «Cuando las cosas se ven no hay más que hablar pero no lo voy a decir yo. Porque los profesionales no podemos decir eso ni debemos decir eso aunque haya pasado. Porque en esto, si dices la verdad, lo que ha pasado, también puedes tener problemas», prosiguió Onésimo dejando en el aire una situación que ha estallado de forma definitiva con las declaraciones del entrenador del Sabadell.