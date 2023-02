El ATB se hunde más en el pozo

Los pequeños detalles volvieron a condenar al Atlético Baleares, que no pudo sacar nada positivo de su visita a Alicante, donde se enfrentaba con el líder de la categoría, el Eldense. A pesar de adelantarse en el marcador por medio del debutante Dani Nieto, una jugada desgraciada en el tiempo de descuento de la primera parte permitió empatar a los locales y en la reanudación, el Eldense volteó el marcador para hundir aún más en la clasificación al conjunto blanquiazul. Además de las bajas ya sabidas, Onésimo no podrá contar con Leo Román ni con Petcoff, que resultaron expulsados.

No comenzó ni mucho menos mal el encuentro el Atlético Baleares. Una presión de Dioni al defensor Alex Martínez, que simuló de forma obscena una falta, hizo que el balón llegara a Dani Nieto y éste, de primeras y con el interior de su pie izquierdo, se cobró un chut al palo largo de la portería de Vallejo que significó el primer gol del encuentro. Corría el minuto 18 del encuentro y no podía ir mejor las cosas para los intereses visitantes. El Eldense no estaba demostrando ser el líder de la categoría y apenas creaba peligro a Lucas Díaz. No atraviesa su mejor momento el conjunto dirigido por Fernando Estévez, que venía de empatar en casa ante el filial de Osasuna y que sus últimas victorias habían sido por la mínima.

A pesar de las bajas, los de Onésimo Sánchez estaban jugando un encuentro muy serio, aunque sigue habiendo algunas pérdidas en la zona del centro del campo que estuvieron a punto de causar algún disgusto. El encuentro parecía controlado, pero en tiempo de descuento, un ataque del eldense acabó con un penalti de Lucas Díaz a Clemente. Además de la pena máxima, el colegiado Brull Acerete sacó amarilla al guardameta, que ya había sido amonestado hacía unos minutos por pérdida de tiempo. El penalti y la expulsión fueron un castigo quizás excesivo, que se materializó con el lanzamiento desde los 11 metros de Álex Martínez, el mismo jugador que había perdido el esférico en el gol balearico, y que batió a René Román. El portero había salido en sustitución de Dani Nieto, que hasta la fecha era uno de los más destacados del encuentro.

El Atlético Baleares afrontaba los segundos 45 minutos en inferioridad numérica y dio un paso atrás dejando la iniciativa a los locales. El cambio de Petcoff por Miguelete parecía una declaración de intenciones de atrincherarse en campo propio, pero ni mucho menos renunciaron los balearicos al ataque. En un ataque que acabó en un centro de Marc Baró, Dioni remató en el área pequeña pero con la mano y su acción fue castigada con una amarilla. Movió de nuevo el banqillo Onésimo con el debut de Víctor Narro por Hugo Rodríguez y de Tony Ramon por Cordero, pero esos cambios no sentaron nada bien al conjunto blanquiazul que ayer vestía con su segunda equipación. Primero fue una combinación del Eldense donde incomprensiblemente Diego González se trastabilló cuando, sin portero, tenía todo a favor para desivelar el marcador. No tuvo tanta suerte el Atlético Baleares poco después. Una combinación de Cris Montes y Toni Abad por la banda derecha terminó con el remate a medi altura que se coló en la portería de Román.

El encuentro se ponía ya muy cuesta arriba. Sibille lo intentó de cabeza tras un saque de falta de Narro, pero su remate salió alto. En los últimos minutos el encuentro se ensució y Petcoff resultó expulsado, dificultando aún más el próximo once a Onésimo, que sigue con su única victoria cosechada en Tarragona y suma cuatro jornadas sin ganar.