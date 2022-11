El técnico del Atlético Baleares, Jordi Roger, ha asegurado que dará minutos a los jugadores menos habituales en la Copa del Rey, pero también ha expresado que encaran el choque ante el Arnedo «con ilusión y ganas» de superar la primera eliminatoria sin perder de vista que la prioridad es la liga. El preparador balearico ha afirmado que recurrirá al filial para completar la convocatoria y ha subrayado la necesidad de saber cambiar el chip ante las dificultades que puede acarrear en el futuro el torneo del KO.

«Habrá algún cambio», ha adelantado Jordi Roger, que ha defendeido que «hay jugadores que también se merecen jugar y durante la liga a lo mejor no tienen esos minutos porque al final solo pueden jugar once». Las rotaciones no alteran el objetivo del equipo que ha hecho hincapié en que «siempre que competimos queremos ganar y es verdad que vamos a Arnedo con la intención de clasificarnos pero siendo conscientes de que nos tenemos que centrar en la liga». «Mi experiencia es que al final la Copa te despista para lo que es más importante, que es la liga. A nosotros nos pasó el año pasado, a mí me pasó en Cornellà cuando nos tocó el Madrid pero sí que es verdad que vamos con la intención de hacer un buen partido y clasificarnos, eso está claro», ha añadido matizando que «vamos con las ganas, la ilusión de pasar de eliminatoria sin duda, lo tenemos clarísimo y si nos clasificamos la próxima vez que juguemos nos querremos clasificar también, pero que no nos despistemos de lo que es realmente importante en este camino que tenemos, que es la liga».

Sobre su visión del encuentro ante el Arnedo ha analizado que se plantean el duelo «como un partido único, que juegas en su casa, que ellos tendrán a su afición delante, que ellos a ilusión seguramente no les gane nadie y que al final es una competición que siempre hay muchas sorpresas y por eso hay equipos de Segunda RFEF o Tercera que llegan lejos y pueden jugar en casa contra equipos grandes». «Para nosotros también es una ilusión y ojalá nos clasifiquemos para que viniese un equipo grande de Primera y que la gente disfrutase de ese partido, pero no es cuestión de menospreciar porque sean de Segunda RFEF, es cuestión de que es un partido único».

Acerca de las dificultades del choque, Jordi Roger ha recordado que «el año pasado fuimos a Calahorra que era de Segunda RFEF y empatamos en el últimos minuto con el gol de Xavi, hicimos prórroga, nos clasificamos en en los penaltis y un penalti podría haber ido hacia un lado o hacia otro». «Son encuentros a partido único en los que puede pasar cualquier cosa. Hemos visto partidos, tenemos la suerte de que ahora existen plataformas que nos dan la oportunidad de ver partidos. El campo no está del todo bien, circula un poco mal la pelota pero es que nos tenemos que adaptar a todo, es lo que hay. Es un equipo que está haciendo las cosas bien, juegan en Segunda RFEF, ascendido el año pasado y están trabajando bien», ha insistido el técnico del Atlético Baleares, que no puede contar con Jesús Álvaro, David Navarro ni Josep Jaume y ha incluido en la lista a los jugadores del Santanyí Toni Ramón y Óscar.