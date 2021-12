Xavi Ginard invita a la próxima ronda. El portero del Atlético Baleares se convirtió en el héroe de la eliminatoria ante el Calahorra al marcar el empate en el tiempo de descuento a la salida de una falta y a su papel sobresaliente en la tanda de penaltis, donde detuvo uno y forzó el error de otro. El ATB estará en segunda ronda 30 años después. En la primera parte el Atlètic Baleares sufrió y no se encontró cómodo en el campo. Al menos hasta el gol del Calahorra. Alos 23 minutos una mala salida de balón terminó con el esférico en poder del conjunto local, que en dos toque se plantó en el área de Xavi. No perdonó ahí Yuberraso anotando el primer tanto. Apartir de ahí el ATB trató de crecer durante el encuentro, pero sin tener protagonismo en el área rival. Sus intentos de llegada morían en las inmediaciones del área de Martínez Miguel. Por contra, el trabajo defensivo fue bueno y el Cal ahorra no pudo sellar el encuentro. El choque se dirigió al descanso y lo ajustado del marcador hacía que el conjunto mallorquín siguiera vivo en el encuentro.

Tras el paso por los vestuarios Xavi Ginar sostuvo el marcador con una gran parada tras un disparo a bocajarro de Arias. Xavi Calm empezó a refrescar piernas y dio entrada a Ignasi y Luca Ferrone. También a Vinicius y Florit. Fue precisamente el brasileño quien tuvo la oportunidad de empatar a los 73 minutos. Su disparo con intención fue bien desviado a corner por el portero. El Calahorra quería cerrar el partido y aprovechaba los espacios del Baleares para contragolpear con peligro. Arias disparó de nuevo con mucha intención y otra vez se encontró con un gran Xavi Ginard. El partido iba encaminándose hacia el final y el campo era ya un papatal. El choque entró en esa fase de rayos y truenos donde todo era posible, incluso lo imposible. Y sucedió lo más díficil, que llegara el empate en la última acción del encuentro. Xavi Ginard lanzó de portería y Canario intentó controlar. Ugarte le entró en falta y fue expulsado. La pelota se situó a unos diez metros de la frontal del área y el portero Xavi, vestido completamente de amarillo subió a rematar. Era ya a la desesperada. Ignasi Vilarrasa metió la pelota al corazón del área y ahí salto Xavi de forma inapelable a gol. Locura en el seno del Atlètic y empate a uno en el marcador. Ginard provocó la falta y además marco el empate. El partido se iba a la prórroga. En la primera parte del tiempo añadido hubo una oportunidad para cada equipo, pero los porteros se impusieron. En la segunda los nervios se dejaron notar. El ATB tuvo el gol, pero el portero del Calahorra lo evitó. Llegaron los penaltis y se presumía lo peor. Falló Armando y el ATB se ponía por debajo. Pero salió otra vez la figura de Xavi para detener el balón a David Grande. Ferrone marcó y en el último de Zabaleta, de nuevo Xavi forzó el error y clasificó al ATB para la próxima ronda. Histórico.