Con otro aire tras la agónica victoria frente al Barça B, pero igualmente con necesidades clasificatorias, el Atlético Baleares saldrá a por el triunfo en feudo de La Nucía (domingo, 12 horas), un duelo clave en la escalada de los blanquiazules, que se miden a un rival que cuenta también con seis puntos en su casillero y ocupa a la par plaza de descenso en el Grupo II de la Primera Federación. El cuestionado Jordi Roger no podrá contar con el concurso de Josep Jaume, Luca De Vega, David Navarro y Jesús Álvaro, además de contar con la seria duda de Cordero, pendientes de su evolución. Por contra, el técnico del ATB podrá tener a su disposición en vistas a la convocatoria con el jugador del filial (Santanyí) Óscar Sánchez.

No pudo esconder Roger que, la primera victoria del curso, ha cambiado el día a día de los blanquiazules. «La semana se ha afrontado como siempre, pero con la alegría de conseguir tres puntos, que al final es en lo que consiste este juego. El mayor objetivo es siempre ganar partidos y se nos estaba resisitiendo. Al final las semanas son igual de exigentes. Pero bueno, sí que es verdad que estas semanas pasan mejor cuando vienes de sumar tres», aseguraba el preparador catalán, que es prudente y tiene claro que «el domingo veremos si nos hemos liberado o no».

Recordaba a la par el preparador del Atlético Baleares que tiene a sus órdenes «a un equipo que ha competido bien en casi todos los partidos pero que por momentos puntuales o por pequeños detalles, no tenemos los puntos que nos gustaría tener. Estas cosas pasan en el mundo del futbol, es cuestión de continuar trabajando. La semana pasada cuando aún no habíamos ganado os decía que estaba tranquilo dentro de la preocupación por no ganar. Veía al equipo que trabajaba y que en los partidos competía muy bien. Debemos mejorar pequeñas cosas», refería Jordi Roger, confiado en la progresión del bloque.

Del rival, La Nucía, no se fía Roger, que advierte de sus peligros, y más como local. «Es un equipo que propone mucho fútbol, que juega muy bien, alegre en ataque. Será un rival difícil, tiene los mismos puntos que nosotros, pero a estas alturas eso es anecdótico. Si faltasen cinco partidos, entonces sí. Tenemos los puntos que tenemos pero es un equipo que merecería tener seguramente, por su propuesta de juego, más puntos también», añadió al respecto.

También defendió la unidad del colectivo, del vestuario ante el complicado inicio de curso del ATB. Roger dejó claro que «estamos intentando trabajar en equipo y eso es lo que nos llevará a buen puerto. A mí, la tranquilidad y la fuerza me la dan ellos. Les veo trabajar, son un grupo muy majo, muy humano y con ganas de tirar para arriba. Por eso me quedo tranquilo, ahora es cuestión de sumar los máximos puntos posibles cada semana», explicó en referencia a ese punto. Y remarcó que «el ejemplo más claro es cómo ganamos el otro día al Barça cuando parecía que nos volvía a pasar lo mismo que cada semana, era un 'deja vu' esto. La fuerza del equipo, las ganas del equipo, la fe, creer en nosotros mismos nos hizo ganar», destacó el entrenador blanquiazul. Y generalizó el concepto más allá de los jugadores. «Si vamos como un equipo y, cuando hablo de equipo, me refiero a los veinte integrantes de la plantilla, hablo de los fisios, hablo de los doctores, hablo de cuerpo técnico entero... Si estamos todos en el mismo barco y vamos todos a una, podemos hacer muchas cosas bonitas», aseveró.

Y cuestionado sobre las lesiones que se amontonan en la enfermería blanquiazul, Jordi Roger mostró su preocupación. «Estamos llevando a los jugadores a un límite de intensidad física y pueden pasar estas cosas. Siempre hay lesiones. También puede ser por el cambio de superfície. No es lo mismo entrenar en nuestro campo que hacerlo en el campo de entrenamiento porque está más duro. No es lo mismo ir a Inca porque tiene otra superfície. Esto el jugador lo nota mucho. Puede ser que tengamos que cuidar mejor la alimentación. Puede ser también las horas de sueño. No lo sé, pueden ser tantas explicaciones...», concluyó el preparador catalán.