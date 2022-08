El técnico del Atlético Baleares, Jordi Roger, se ha mostrado «convencido» de que la temporada irá bien y cree que los suyos llegan en buen momento al estreno liguero de este sábado (16:00) ante el filial de Osasuna. El técnico blanquiazul, que ha defendido el trabajo realizado durante la pretemporada al margen de la presentación en el Nicolás Brondo y que ha afirmado que siguen pendientes del mercado hasta el último momento, ha asegurado que el discurso del club mantiene la ambición de siempre, pero aboga por el «partido a partido» y «disfrutar el camino».

Con un perfil más bajo que en anteriores cursos arranca el nuevo proyecto del Atlético Baleares, que se centra en el corto plazo y en «competir cada semana» evitando hablar del objetivo del ascenso a Segunda División. «Nuestra idea es estar lo más arriba posible, pero el fútbol debe ser semana a semana y partido a partido, porque pasan muchas cosas durante el año. Hay que ir poco a poco, como dice nuestro lema, disfrutar del camino. Está claro que somos un equipo y un club ambicioso que quiere estar lo más arriba posible, pero con ganas de hacer las cosas bien», ha analizado. «Si te pones un objetivo tan alto como en los últimos años después vienen los disgustos y los problemas, así que tranquilidad, paciencia y partido a partido. Queremos intentar competir y sacar los 3 puntos cada semana y en marzo o abril sabremos la posición en la que estamos y a qué aspiramos», ha añadido.

Jordi Roger, que encara el choque con las bajas de Hugo Rodríguez, Josep Jaume, Petcoff y Uzo y que finalmente podrá incluir a Canario en la convocatoria, ve al equipo «bien y con ilusión». «Excepto el último partido en casa que no estuvimos a la altura en el Brondo, hemos hecho una buena pretemporada con buenos partidos fuera contra San Fernando, Castilla y Alcorcón, siendo para mí superiores. No puedo valorar la temporada por el último partido. El equipo ha crecido mucho en todos los aspectos y cree en lo que estamos haciendo. A veces, una derrota como la del Brondo te sirve para abrir los ojos y ponerte en tu sitio», ha valorado.

En su segunda etapa el frente de la nave blanquiazul, Jordi Roger asume el desafío con «la máxima ilusión y ganas» y se confiesa «contento porque tengo un grupo que entrena bien y es receptivo a los conceptos». «Estoy convencido de que irá bien», ha subrayado en vistas a un nuevo grupo en la Primera RFEF que califica como «igualada». En el primer desplazamiento a Tajonar aguarda un partido «duro». «La idea es intentar ganar fuera, pero el rival también quiere lo mismo. Debemos ser conscientes. Espero un partido duro. Es una categoría complicada y cada partido es una guerra, además Osasuna es un filial con jugadores físicos y fuertes, equipo muy del norte, chicos que compiten bien y debemos estar al máximo nivel, igualando su nivel de competitividad», ha analizado.

Sobre el esprint final en el mercado de fichajes, el preparador catalán ha explicado que el Atlético Baleares busca «algo muy concreto y que sea sub23», «Hay opciones, pero no depende solo del ATB, depende del jugador y de que nos lo cedan o rescindan otros clubes. La oportunidad de mercado se busca, llevamos días trabajando en dos posiciones en concreto, incluso semanas, pero no depende de nosotros porque ya estarían aquí», ha argumentado al mismo tiempo que ha remarcado que lo importante de un posibles fichaje es que eleve el nivel porque de no ser posible «mejor quedarme con gente del filial que compite bien como Nicoli, Toni Ramón o bien Óscar».