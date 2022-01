Nadie se lo quiere perder. El Atlético Baleares ha anunciado este jueves que ya se han agotado todas las entradas disponibles para el histórico partido que enfrentará al club balear con el Valencia en los octavos de final de la Copa del Rey. Aún así, el club ha explicado que ya trabajan en la instalación de una grada supletoria con la que se conseguirán 1.000 localidades extra, manteniendo escrupulosamente el 75% de aforo del Estadi Balear.

Hasta el momento se han vendido unas 3.200 entradas, por consiguiente con la nueva grada el Estadi Balear podrá albergar hasta 4.300 aficionados. Tan solo este jueves, día en el que se iniciaba la venta a no socios, se han vendido más de 1.000 entradas. Han sido decenas de aficionados los que, desde primera hora de la mañana, han acudido a Son Malferit para comprar las entradas. El club advierte que esta nueva zona en Tribuna Sol, frente a la Tribuna Cubierta, no dispondrá de localidades numeradas, por lo que deberán ser ocupados sus asientos por orden de llegada. Estas nuevas localidades solo se podrán comprar en Oficinas de Son Malferit a partir de este viernes, en horario de 10:00 a 17:00 horas, ya que el sistema online no tiene habilitado este sector añadido.

ℹ️ CLUB INFORMA



🚨🚨🚨 𝗔𝗳𝗼𝗿𝗼 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗢 🆚 @valenciacf 🏆 @rfef



🛑 🎟 Paralizada la venta



🏟 El club colocará con @GrupTRUI @gruas_aguilar 𝟭.𝟬𝟬𝟬 𝗮𝘀𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀



💺 A la venta mañana en Oficinas Son Malferit de 10-17:00hhttps://t.co/jPpP4Dr7c4#ATACAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/hZ4mPyiVVr — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) January 13, 2022

El precio único de las entradas para esa zona es de 10 euros si la compra un abonado (sin límite, puede comprar las que quiera) y de 15 euros si no es abonado. Si sobraran, el domingo se venderían en taquilla a partir de las 10:30 horas en el Estadio Balear. El club trabaja a contrarreloj para habilitar esa zona.