Palabra de capitán

Las noches mágicas ante el Getafe y el Celta bien merecen un bis y el duelo ante el Valencia en los octavos de final de la Copa del Rey representa una nueva oportunidad para el ATB de seguir haciendo historia. La experiencia y la confianza acumuladas en las rondas anteriores del torneo del KO provocan que el vestuario blanquiazul crea en sus opciones de «seguir dando sorpresas», tal como señala el capitán balearico, Alberto Castaño ‘Canario’, que no duda en señalar que el partido «se iguala con nuestra gente y nuestra motivación» «Está claro que el pitido inicial está al 50% con 0-0 y su calidad se iguala con nuestra gente y nuestra motivación. La afición se volcará y nosotros daremos el cien por cien para brindarles otro partido histórico. La Copa te brinda esas oportunidades de ganar a equipos de Primera, eso la gente lo valora, hacía muchos años que no venían Primeras al Estadi Balear. Se generó ilusión con el Getafe y con el Celta no fue casualidad, así que esperamos seguir dando sorpresas», analizó Canario.

Afición Sin lugar a dudas una de las bazas que quiere exprimir el Atlètic en su primera presencia en estas instancias de la competición es el apoyo de su fiel parroquia y los jugadores hacen un llamamiento para generar el ambiente más favorable posible. «Que nadie se lo piense, que todos vengan a animarnos porque si no vienen quizá se pierdan una mañana histórica que en el futuro se recordará», apuntó Canario, que está adaptándose a su nueva posición como carrilero en el planteamiento con tres centrales que viene utilizando Xavi Calm. «Por las bajas que tenemos me ha tocado jugar ahí y es muy sacrificado, pero me he encontrado cómodo. No es algo nuevo para mí y de carrilero espero poder seguir ayudando con asistencias», apuntó. Las bajas por lesión de Alfonso e Iñaki Olaortua y seis positivos de coronavirus son los principales contratiempos del Atlètic de cara al choque del domingo (12:00), aunque el equipo ya ha asumido las dificultades que vuelven a presentarse. «Estamos viendo que hay bajas por covid en todos los equipos, de esta pandemia nadie se libra, la sufrimos todos y por circunstancias toca jugar el partido con bajas en ambos equipos y ojalá demos otra sorpresa y nos plantemos en cuartos», apuntó Canario, que espera el mejor once posible del Valencia. Positivos en el Valencia El Valencia regresó este miércoles a los entrenamientos para preparar la eliminatoria con nuevos casos de COVID-19. Las pruebas a las que se sometieron los integrantes de la plantilla han dado varios positivos, lo que ha provocado que algunos jugadores no acudieran a la ciudad deportiva de Paterna y que otros la abandonaran sin llegar a entrenar. Los futbolistas que han resultado contagiados no podrán estar en el encuentro copero y es difícil que lo estén en el que el Valencia disputará el miércoles 19 ante el Sevilla. Entre los jugadores que sí se recupera es Thierry Correia.