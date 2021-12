El Atlético Baleares quiere recuperar de nuevo el pulso a la competición tras la derrota del pasado fin de semana ante el Sevilla B. Xavi Calm incidió ayer en las cosas que se hicieron mal para sosechar una justa derrota, pero manifestó que la semana de trabajo ha sido muy buena y que este fin de semana ente el Barcelona B la situación debe cambiar. «Tenemos que ser valientes», manifestó el técnico «y hacer nuestro partido». «Nosotros en todos los partidos intentamos trabajar para ser mejor que el rival y conseguir los tres puntos. A veces no sale, el fútbol no es tan matemático. Si que es verdad que al no conseguir los tres puntos aquí en el Estadi tendremos que salir a conseguirlos fuera para seguir arriba», reflexionó el entrenador del ATB.

El choque de este fin de semana en Barcelona llega en el calendirio antes del partido de Copa contra el Getafe próximo jueves. Sin embargo, el entrenador tiene claras las prioridades. «No estamos nada condicionados por el partido de Copa. El encuentro contra Barça es ahora mismo lo que nos preocupa más, es en el que tenemos todos los sentidos puestos y cuando acabe, el domingo a las dos de la tarde, comenzaremos a pensar en el de Copa, ahora mismo, el Barça es lo que tenemos en la cabeza y lo que nos preocupa», advirtió. Sobre el conjunto azulgrana, el técnico se refirió al potencial del rival de esta jornada. «Es un equipo que tiene jugadores que hace mucho tiempo que están haciendo los mimos movimientos y el mismo juego y encuentran soluciones muy rápido, porque hace mucho que lo trabajan. Nosotros tenemos que intentar que no las encuentren, no solo pensando en cómo les presionaremos o les robaremos la pelota, sino también pensando en qué haremos cuando la tengamos, porque si no sabemos qué hacer cuando la tengamos, tendremos que estar todo el rato robando y se nos complicará», apuntó Calm. El equipo viajará hoy hacia la Ciudad Condal.