El Atlético Baleares busca otro impulso

Valdebebas plantea este domingo (12:00/Footters y Real Madrid televisión) un nuevo desafío para el ATB, que visita al Real Madrid Castilla dispuesto a prolongar su buen arranque de curso. Los blanquiazules aspiran a dar un nuevo paso al frente en su evolución, prolongar su condición de invictos y seguir el ritmo del Villarreal B ante un rival que está llamado a pelear por las posiciones de privilegio.

Después de multiplicar el valor de sus últimos empates con una victoria ante el Betis Deportivo, el equipo de Xavi Calm vuelve a cruzar su trayectoria con un filial, con todos los condicionantes que eso supone. Y es que los balearicos tendrán que adaptarse a un guion de encuentro en el que sobresale el potencial ofensivo de un cuadro local cargado de talento y condiciones físicas.

Plantear un partido incómodo y discutirle la posesión a los pupilos de Raúl González son algunas de las claves que el propio técnico del Atlètic ha hecho resonar en su caseta. «El partido estará en las áreas», avisó Calm en la víspera del tercer desplazamiento del curso. No hacer concesiones cerca de los dominios de René Román y exprimir las llegadas a la portería rival son las premisas que ha repartido el entrenador catalán a los suyos, que son conscientes de que deberán extremar la precaución atrás. Durante algunas fases a los balearicos les tocará correr y la solidaridad defensiva también se intuye como determinante.

Bajas

Sin los lesionados Josep Jaume, Jesús Álvaro y Miguel Ángel Cordero, el estreno como titular de Ignasi Vilarrasa en el lateral izquierdo se presenta como la principal novedad del once, que, en gran medida, tendrá la continuidad del mismo bloque que está disfrutando de protagonismo en los primeros episodios del campeonato. Armando Shashoua, que ya formó pareja con Petcoff el pasado domingo en la sala de máquinas, apunta de nuevo al once al no llegar recuperado Alfonso.

El momento goleador de Dioni, que acumula cinco dianas en cinco partidos, le convierte en fijo en la línea de vanguardia, donde Xavi Calm optó en la última salida a Andorra por Hugo Rodríguez como segundo punta en lugar de Vinicius Tanque, que a la postre firmaría el tanto del empate saliendo desde el banquillo.

El ATB ha dejado constancia en las primeras jornadas de su pegada y de su profundidad de plantilla y hoy tendrá delante una prueba de primer nivel ante un adversario que presentará a varios jugadores que ya saben lo que es jugar en Primera División e incluso la Liga de Campeones. Uno de ellos es el mallorquín Marvin Park o futbolistas como Antonio Blanco o Sergio Arribas, que alternan convocatorias con el filial y el primer equipo. El también mallorquín Pablo Ramón es uno de los jugadores importantes del Madrid Castilla por su jerarquía en defensa, mientras que en la delantera . Además, en el plantel blanco sobresalen hijos de exfutbolistas como Lucas Cañizares, Theo Zidane o Andri Gudjohnsen.

Alineaciones probables:

Real Madrid Castilla: Luis López, Carrillo, Pablo Ramón, Gila, Retuerta, Morante, Dotor, Marvin, Peter, Aranda y Gudjohnsen.

ATB: René Román, Ferrone, Olaortua, Carlos Delgado, Vilarrasa, Petcoff, Armando, Hugo Rodríguez, Canario, Vinicius y Dioni.