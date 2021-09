Dos empates consecutivos, ante Villarreal B y Andorra, han frenado el extraordinario arranque del Atlètic Baleares en la Primera RFEF, que pese a no enganchar ningún triunfo en las dos últimas jornadas sigue instalado en la zona noble sin ninguna derrota en su casilleno y con 8 de los 12 puntos posibles en las alforjas.

Con la intención de regresar a la senda de la victoria, el ATB prepara a conciencia el compromiso de este domingo (12.00 horas, Estadi Balear) ante un Betis B que ha perdido tres de sus cuatro partidos (solo ganó al UCAM) y que visita la Isla con las primeras urgencias del curso en su guion. El técnico Xavi Calm, que no podrá contar con Josep Jaume ni Cordero, esparció optimismo y prudencia a partes iguales en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

«El Betis B, como todos los filiales, es un rival peligroso que tiene buenos jugadores y que merecen más puntos de los que llevan actualmente. Tienen jugadores en dinámica de primer equipo y son peligrosos. Esperamos ser mejores que ellos y como siempre intentaremos que los tres puntos se queden aquí en casa», apuntó el técnico del ATB.

Calm también apeló al apoyo de la afición. «Queremos volver a ganar porque la situación de la victoria es única, en casa, con el 60% de capacidad y que sea un buen domingo para todos. No hay ningún partido fácil, son los 19 rivales complicados y el Betis lo ha demostrado. Ha ido a campos como el del Nàstic y ha dominado por lo que no hay partidos fáciles en esta categoría», resaltó el preparador. Los empates han frenado algo la trayectoria de un equipo que ganó los dos primeros partidos y que quiere volver a sonreír: «Hay que ser mejor y ganar los duelos en las áreas. Nos tenemos que imponer y queremos volver a ganar y hacer buenos los dos últimos empates ante equipos llamados a estar en la parte alta. Como ganar no hay nada».

El entrenador del Atlètic ensalzó a su rival, donde por cierto milita el mallorquín Marc Baró, un lateral izquierdo que la pasada temporada debuta en Primera con el Cádiz y que ha intervenido en todos lo encuentros del campeonato hasta el momento.

«Es un equipo que intenta ser protagonista, pone gente por dentro, sacan centros, equipo complicado y peligroso que si pensamos que nos los pondrán fácil nos equivocamos. Hay que hacerlo bien y ser mejores». El preparador también indicó que el equipo entrenará hoy en el Estadi Balear. «El césped no influye como vimos en Andorra. Estamos trabajando bien, hay que ser contundentes en defensa y aprovechar las ocasiones en ataque. Hemos entrenado bien durante la semana».

El ATB tendrá las bajas confirmadas de Cordero y Josep Jaume y la duda de Alfonso. «Armando ha descanso por precaución, pero llegará al partido. Es muy importante que entre el 60% de la afición. La sensación de jugar con el Estadio lleno es única, hay que ser fuertes en casa y que la gente se enganche con el equipo. El domingo vendremos a ganar porque queremos seguir instalados ahí arriba».

El Betis B, dirigido por el exfutbolista Francisco Manuel Ruano, ha competido en todos los partidos, perdiendo por la mínima ante el Alcoyano y en casa con el San Fernando y por 2-0 en Tarragona ante el Nàstic.