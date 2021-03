El ATB, entre el milagro y el fracaso

«A mí no me importa si ganamos la Liga o no porque sólo me interesa subir». La reflexión es del propietario Ingo Volckmann y suponía un dardo a la línea de flotación de los defensores de la doctrina Manix.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ingo Atlético (@ingo_atletico_agon)

Con el técnico eibarrés, el Atlético Baleares encadenó dos alirones consecutivos... y dos decepciones en el playoff de ascenso. Esta campaña, con Jordi Roger en el banquillo, el ATB se aferra a un milagro para disputar la liguilla por subir a Segunda División.

El punto amarrado en San Sebastián de los Reyes ante el líder -sellado con un gol de Vinicius Tanque en el tramo final- resulta insuficiente para las aspiraciones de un grupo que se encuentra a seis puntos de la tercera plaza a falta de solo cuatro partidos para concluir la primera fase.

Es decir, el ATB tiene que ganar prácticamente todo lo que queda y el Rayo Majadahonda dejarse puntos para aspirar al ascenso... Si mantiene su plaza actual a lo máximo que podría aspirar sería a disputar la Segunda B Pro el próximo curso, un paso atrás notable para un equipo campeón en las dos campañas precedentes.

Entre aplazamientos por coronavirus y por Filomena, el ATB nunca ha llegado a conectarse con la competición. Da la sensación de que la reacción puede llegar tarde. En unas semanas se despejará la incógnita y se decidirá el futuro de un grupo sin término medio: milagro o fracaso.