El Atlético Baleares anuncia un nuevo positivo por coronavirus

El Atlético Baleares ha solicitado este viernes a la RFEF la suspensión del partido del próximo domingo ante el San Sebastián de Los Reyes tras haberse detectado un nuevo caso de coronavirus en la plantilla.

La plantilla y el cuerpo técnico habían pasado este mismo viernes los test rápidos en los cuales se ha detectado al menos un caso de positivo y varios resultados no concluyentes.

Automáticamente, el jefe de los Servicios Médicos, ha decidido poner en marcha el protocolo COVID. Al no haber resultados concluyentes todavía, la plantilla se ha retirado de la sesión y no entrenará hasta que no conozca el resto de resultados.

Según ha explicado el entrenador del Atlético Baleares, Jordi Roger, el jugador balearico Miguel Ángel Cordero ya se había retirado del entrenamiento antes de conocer los resultados porque no se encontraba bien.