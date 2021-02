René Román, experiencia para la portería del Atlético Baleares

El guardameta René Román Hinojo ha sido presentado este jueves en las instalaciones de Gomila Gost, uno de los patrocinadores del club, como nuevo jugadordel Atlético Baleares. El veterano portero gaditano ha firmado contrato hasta final de temporada y aterriza en el conjunto blanquiazul procedente del Dinamo de Bucarest.

A sus 37 años de edad, el futbolista acumula muchos kilómetros. Suma 242 partidos oficiales en Segunda División (Ponferradina, Almería, Girona, Llagostera y Jaén). Y otros 150 en Segunda B. René ocupará la ficha que deja vacante Juan Carlos Sánchez, que días atrás rescindió su contrato con el ATB.

Durante su intervención, René Román se mostró agradecido por la oportunidad que le ha ofrecido el Atlètic. «Estoy muy contento porque a nivel personal no ha sido un año muy fácil. Salió esta oportunidad y no me lo pensé ni un segundo. Mi intención es volver a Segunda División y estoy en el club más idóneo para hacerlo», aseguró.

René dejó claro que su gran reto en el Atlètic pasa por «luchar por el ascenso. Estoy ilusionado y en el momento que me pusieron la oferta sobre la mesa no me lo pensé dos veces... Es cierto que tenía otras propuestas, pero cuando apareció el nombre del ATB la verdad es que todo fue muy rápido».

Patrick Messow, director deportivo del club, no ocultó su satisfacción por la incoporación de René Román, que competirá con Xavi Ginard por defender la portería del Atlètic. «Nuestra obligación es estar siempre pendientes del mercado y si aparece una buena oportunidad intentar aprovecharla. Es el caso de René. Surgió la opción y no lo dudamos ni un momento. Estamos muy satisfechos de que esté aquí con nosotros»