El Atlético Baleares refuerza su liderato a costa del Pontevedra

El Atlético Baleares reafirma su liderato (3-1) dentro del Grupo I de la Segunda División B tras remontar de nuevo un partido que se le puso cuesta arriba tras el tanto inicial del Pontevedra, y los de Mandiola se asientan como referentes en la tabla, más tras la derrota del Atlético de Madrid B, al que sacan ya seis puntos, por los cuatro que tienen de margen sobre la UD Ibiza, que ganó al Coruxo y ya es segunda.

Tuvieron que levantar de nuevo el partido los de Mandiola, que en cinco brillantes minutos tras el paso por los vestuarios acabó por decidir el choque liderado por Iturraspe, que con una asistencia y un golazo desde la frontal fulminó al Pontevedra, apuntillado en la recta final por Gabarre.

Con el regreso de Xavi Ginard bajo palos por la lesión de Manu Herrera, el Atlético Baleares buscaba seguir siendo fiable en su terreno de juego. Y lo demostró desde el arranque, llevando el peso del juego y buscando puntualmente aproximaciones peligrosas sobre el área de Edu. Sin excesivo peligro, pero sí de manera constante, los de Manix Mandiola tanteaban a un Pontevedra a la expectativas, que apenas salía con peligro y cuyas contadas aproximaciones morían en la línea de tres cuartos.

El ataque del ATB giraba en torno a Iturraspe, pero fue Gabarre quien tuvo la primera oportunidad más clara, forzando córner tras su lanzamiento (min. 11). Minutos después lo probó Óscar Gil (min. 18), cuyo remate de cabeza de fue fuera por poco. Insistía el cuadro local de la mano de Gabarre, pero sin el picante y la contundencia suficientes como para intimidar a la zaga gallega.

Apenas había dado señales de vida en ataque el Pontevedra, hasta que rebasada la media hora de juego, Álex González le ganó la espalda a la defensa blanquiazul para batir a Xavi Ginard y avanzar a su equipo ante la incredulidad de la defensa del Atlético Baleares (0-1, min. 31).

El primer tiro entre los tres palos del Pontevedra acabó en gol y eso dejó aturdidos a los anfitriones, que pudieron ver cómo las cosas se complicaban más todavía, pero Álvaro Bustos no sabía concretar en su mano a mano con Xavi Ginard, enviando desviado el esférico en lo que podría haber sido el 0-2 (min. 35).

Cuando peor pintaban las cosas, el Baleares vio un atisbo de luz. Peris era derribado dentro del área por Víctor Vázquez cuando encaraba al meta visitante y el colegiado no dudaba en señalar pena máxima. David Haro asumía la responsabilidad, pero en dos tiempos detenía el portero del Pontevedra, Edu (min. 38). Otro mazazo para un Atlético Baleares que desaprovechaba una clara ocasión para igualar la contienda y frenar a un adversario crecido por el marcador favorable y que iba ganando metros y confianza con el paso de los minutos. Y que tuvo otra oportunidad a reseñar en la recta final, pero en esta ocasión Álex González no anduvo atinado.

Cambiaron las cosas en la reanudación. En el minuto 51, Borja San Emeterio conectaba un centrochut envenenado tras servicio de Iturraspe, que despistó al meta visitante y permitía al Atlético Baleares igualar la contienda (1-1). Sin apenas tiempo para reaccionar, los gallegos encajaron otro duro golpe de la mano de Iturraspe, que lanzaba un misil desde la frontal al que no podía responder el meta Edu (2-1, min. 56). Remontaba el cuadro de Mandiola y hacía en parte los deberes.

Con el paso de los minutos, se asentó el Atlético Baleares, controlando el tiempo del partido pese a las aproximaciones puntuales del Pontevedra, que apareció de forma aislada, como en una acción de Campillo, la más notable en la segunda parte.

Apuntilló el Atlético Baleares al filo de cumplirse el tiempo reglamentario. Alberto Gil conectaba con un fino Gabarre, que enviaba el balón al fondo de la red (3-1, min. 89). La sentencia, tres puntos para seguir imbatidos en el Estadi Balear esta temporada y prolongar la espectacular dinámica como locales de los de Mandiola, que desde septiembre de 2018 no saben lo que es perder en casa.

En el añadido, el técnico vasco dio sus primeros minutos a Armando Shashoua para cerrar un duelo que permite seguir creciendo y asienta en el liderato y acerca un poco más el playoff al Atlético Baleares.

3 Atlético Baleares: Xavi Ginard, Borja, Peris, Óscar Gil, Alberto Villapalos, Iturraspe, David Haro, Alberto Gil, Gabarre, Jordan y Pedro Orfila.

1 Pontevedra: Edu, Jaouad, Víctor Vázquez, Campillo, Sana, Álex González, Rufo, Álvaro Bustos, Zabaleta, Romay y Álex Fernández.

Árbitro: Lax Franco, del comité murciano.

Goles: 0-1, Álex González, min. 31; 1-1, Borja, min. 5; 2-1, Iturraspe, min. 56; 3-1, Gabarre, min. 89-

Incidencias: Estadi Balear, buena entrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria del ex socio Miguel Sánchez Garrido.