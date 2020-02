Mandiola cumple dos años en el ATB: «Me gustaría seguir aquí, pero no depende de mí»

Manix Mandiola celebra su segundo aniversario al frente del Atlético Baleares con dos años plagados de sensaciones positivas. Anhela prolongar su etapa blanquiazul y poner la guinda al curso con el ascenso, aunque asegura que su única preocupación es el partido del domingo ante el Pontevedra.

-¿Qué balance hace de estos dos años al frente del Atlètic?

-La etapa está siendo muy positiva y parece que ha pasado más tiempo porque han sido dos años muy comprimidos con buenas sensaciones.

-Desde su llegada el club ha continuado con la progresión que estaba trazando desde la llegada de Ingo Volckmann ¿Cómo ha vivido esta metamorfosis de la entidad?

-El cambio importante que he vivido es el del estadio y en cuanto a la masa social llevo poco tiempo para valorarlo, pero sí se ha ido reafirmando. Creo que hemos ido poniendo al club en el mapa y que ahora tiene más peso. Se nos tiene más en cuenta. La entidad está en una buena época y el broche sería subir, pero el único objetivo tiene que ser el domingo porque en el fútbol de hoy en día no puedes hacer planes ni a un mes vista.

-Tienen ya un margen de 14 puntos sobre el quinto clasificado y se tendría que dar muy mal la segunda vuelta para no entrar en playoff ¿el reto es volver a ser campeón?

-Cuando hayamos asegurado matemática o virtualmente el playoff entonces el reto será ser primeros, pero tenemos dos rivales muy fuertes y si no somos primeros el objetivo es tener un equipo hecho y sin fisuras para el momento de la verdad. No tenemos que andar inventando a última hora como nos sucedió la temporada pasada y tenemos que tener un equipo con las máximas garantías.

-Tras dejar el listón muy alto la temporada pasada y con el equipo líder, ahora no basta con ganar...

-Me ha sorprendido. He escuchado y leído comentarios de que no somos ambiciosos. Somos el equipo que ha hecho más puntos del país y no sé qué más tenemos que hacer. A comer y vivir bien nos acostumbramos en seguida y lo entiendo, pero cuando ganamos algunos partidos holgados algunos aficionados se quejaban y me decían que esta no era la vida del balearico, que ganar sin sufrimiento no era lo propio de este club. Hemos vuelto al 1-0 y el 0-1 y tampoco va bien… He recibido críticas por la eliminación de la Copa del Rey, pero nosotros nos la tomamos como se la toman todos los equipos. No hay ningún equipo que la juegue con el once titular y por supuesto que nos hubiera gustado llegar a enfrentarnos al Barcelona por ejemplo, pero no se dio.

-¿Le molesta que le pongan la etiqueta de ‘amarrategui’?

-Cada uno juega con sus armas y tiene que optimizar sus recursos. No me molesta que me llamen 'amarrategui' porque yo lo entiendo como resultadista y si amarras es porque tienes algo que defender. El domingo pasado acabamos defendiendo porque teníamos un 0-1. Lo importante es que se hable de un equipo aunque sea bien.

-¿Cuáles han sido el mejor y el peor momento de estos dos años?

-El playoff fue quizás el peor momento porque estuvimos tan cerca que se nos quedó mal sabor de boca. Ninguno de los tres rivales a los que nos enfrentamos marcó más goles que nosotros y nos faltó poner el broche. Buenos momentos han sido todos y, aunque pueda sonar pedante, a mí la verdad es que en el fútbol casi siempre me ha ido bien. He jugado un montón de fases de ascenso y he subido dos veces. Por poner un ejemplo pienso en Perico Delgado, que ganó una vez el Tour estando a punto en muchas ocasiones y no creo que tenga una sensación de fracaso de su carrera.

-En cada período de fichajes surgen diferencias con las incorporaciones ¿es fría su relación con la propiedad?

-Nunca ha habido un distanciamiento. Podemos tener distintos criterios en algunos temas pero nada más lejos de la realidad. Es algo normal en el fútbol que llegue uno que has pedido de los cuatro fichajes que se hacen. Soy consciente de que desde el club se hace todo lo que se puede y hay que entender que los mismos jugadores que pretendemos tienen ofertas de otros equipos. Aquí siempre se me ha escuchado. Quizás no he sido políticamente correcto con algunas declaraciones, pero siempre ha sido sin acritud y expresando ante los medios lo mismo que he comentado en privado.

-No hay dos sin tres ¿le gustaría prolongar su contrato con el ATB?

-Sí, pero no depende de mí. En abril espero saber si entreno aquí o en otro lado. El Atlètic es un club con unas posibilidades importantes y tiene más cosas a favor que en contra. Ahora mismo sólo estoy centrado en que el equipo juegue el playoff y acabe la liga lo más arriba posible.