El Atlético Baleares quiere seguir de dulce

El Atlético Baleares quiere que siga la fiesta. Los blanquiazules aspiran a seguir de dulce este domingo (12:00/IB3) ante el filial del Oviedo y encadenar su octava victoria consecutiva para seguir consolidando su liderato en el grupo primero de Segunda División B. Tras firmar sus mejores números en la categoría de bronce, los balearicos quieren dar continuidad a la misma dinámica de juego y resultados sin caer en la relajación.

Todo apunta a la continuidad del once que la pasada jornada doblegó al Internacional de Madrid. Las ausencias de Manu Herrera, Jon Aurtenetxe, Gorka Iturraspe y Luca Ferrone estrechan el margen de maniobra de Manix Mandiola, que salvo contratiempo de última hora repetirá equipo con Xavi Ginard en la portería; Borja San Emeterio, Guillem Vallori, Pedro Orfila y Peris en defensa: Villapalos por delante de la defensa en una sala de máquinas con Rovirola y Jordan: Jorge Ortiz y David Haro en las bandas y Gabarre como hombre gol. La única novedad de la conconvocatoria podría ser Luca Ferrone, aunque de entrar en la lista sólo sería para estar en el banquillo y no para jugar de inicio.

El buen sabor de boca que dejó el último triunfo ante el Internacional de Madrid invita al optimismo y el Atlètic quiere exprimir el momento del grupo y de jugadores como David Haro, Jorge Ortiz y Gabarre. El primero dio un recital con un tanto y tres asistencias, mientras que los otros dos mantuvieron su particular idilio con el gol. Mención especial merece la racha de Gabarre, que ha marcado en las últimas siete jornadas y se ha hecho fuerte en la titularidad pese a la competencia que representan hombres como Arturo y Cervero.

Los tres puntos cobran mayor trascendencia hoy debido al choque entre perseguidores que enfrenta este domingo al Atlético de Madrid B y a la UD Ibiza. Además, los de Mandiola visitarán la próxima jornada al filial rojiblanco en otro duelo ante un rival directo en la carrera por las plazas que dan acceso a las eliminatorias de ascenso, por lo que disponer de un buen colchón permitiría encarar el compromiso con otro talante.

El Oviedo Vetusta, que cuenta en sus filas con el portero mallorquín Jaume Valens, llega al partido tras rescatar un empate jugando en inferioridad numérica ante el Ibiza y después de haber sumado cuatro de los últimos seis puntos truncando una racha de tres derrotas. El filial carbayón contará con Riki después de haber disputado minutos con el primer equipo ante el Almería y no dispone del sancionado Javi Mier, ni del delantero Obeng convocado con la selección sub 23 de Ghana. También se han quedado en tierras asturianas Viti Rozada, Ugarte y Aitor Lorea.

=