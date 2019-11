Mandiola ve «muy difícil perder»

El Atlético Baleares rebosa confianza tras siete victorias consecutivas y nueve triunfos en diez jornadas. Su técnico, Manix Mandiola, insiste en mantener «los pies en el suelo» y en su filosofía de que «cada vez estamos más cerca de perder cuando llevamos tantos partidos ganando», pero también reflexiona que la buena racha hace que se sientan «favoritos ante cualquiera».

«Cada vez está más cerca de que llegue un mal resultado, pero con esta dinámica pensamos en hacer buen partido y estar a la altura de lo que nos exija el rival», apuntó el preparador, que asegura que nadie en el equipo anda crecido. «Somos conscientes de lo que somos, somos un equipo de Segunda B y ahora no pensamos en que llegue un mal resultado. Estoy convencido de que vamos a asimilar bien si las cosas no salen o el rival nos supera, pero el colchón que tenemos nos va a permitir coger las cosas con tranquilidad», afirmó.

Tanto los resultados acumulados como el nivel de juego exhibido hacen que Mandiola sea optimista. «Si llega, llegará, pero no pienso en perder y ahora mismo me parece muy difícil perder, porque la dinámica es tal que pienso que vamos a ganar aunque no lo pueda decir muy alto», comentó.

Para el técnico vasco el nivel de confianza del grupo blanquiazul «incita a pensar que somos favoritos ante cualquier rival, lo dicen los resultados y el juego y es bueno ser optimista, pero con los pies en el suelo».

En cuanto al Oviedo B reflexionó sobre las dificultades que siempre entraña medirse a un filial. «Calidad tienen y luego hay filiales más o menos desordenados o que juegan más por libre, no digo que sea el caso del Oviedo B, pero siempre resultan más imprevisibles y desde luego nos pueden hacer correr, pero estamos preparados para arremangarnos, para lo bueno y lo malo», dijo.

Sin Manu Herrera, Jon Aurtenetxe, Gorka Iturraspe ni Luca Ferrone, todo invita a la continuidad del mismo once que se impuso al Inter de Madrid. El entrenador eibarrés valoró la buena respuesta ofrecida por los menos habituales: «Los que entran tienen buen nivel, no son apuestas o jóvenes del juvenil, llevan con nosotros desde julio y saben a lo que jugamos y lo que les pedimos. Creo que todas las posiciones están bien cubiertas y sacaremos un once de garantías sin problemas», puntualizó.

Eso sí, a pesar del liderato y los números firmados por los suyos, Mandiola asegura que «no jugamos perfecto». «Quizás nos queda hacer 90 minutos más completos, porque en algunas fases cuando hemos estado mal nos han penalizado. Hay cosas que son corregibles, no jugamos perfecto ni todos tienen los mecanismos que pretendo. Hay gente que tácticamente no es tan ordenada ni todos entienden el mismo mensaje, por ejemplo Jordan, que más allá del idioma, es inglés y no es de un fútbol tan táctico. Tenemos que mejorar y alguna cosa más pero estoy contento», argumentó.

El duelo entre el Atlético B y el Ibiza deja la posibilidad de que el ATB distancie a uno de sus perseguidores, aunque Manix asegura que sólo se fija en los suyos. «Bastante tenemos con lo nuestro como para perder tiempo en cosas en las que no tenemos incidencia. El camino es duro y no estamos para mirar a los demás», concluyó.