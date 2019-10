Diego Cervero felicita a un seguidor por su cumpleaños

El jugador del Atlético Baleares, Diego Cervero Otero, ha felicitado este miércoles a un seguidor por su cumpleaños.

El delantero asturiano ha enviado un mensaje a Josep a través de Twitter, donde le ha deseado que pase «un buen día con los seres queridos» y que «cumpla muchos más».

El vídeo ha sido una sorpresa para el 'cumpleañero', ya que fue su hija quien pidió al Atlético Baleares el detalle.

Hoy es el cumple de mi padre y le pedí al club de mis amores un detalle que sabía que le haría mucha ilusión, muchas gracias a Diego y por supuesto al @atleticbalears, felicidades papi @josepm1771 t'estim ??? pic.twitter.com/aheIwFCar8 ? Aida ? (@pujolaida) October 23, 2019

El afortunado no ha tardado en agradecer el gesto al jugador y al club y, como no, a su hija. «Si es que tengo una hija que sabe donde 'tocar' para emocionarme , será que ya me hago mayor...», ha escrito en Twitter.

Si es que tengo una hija que sabe donde ?tocar? para emocionarme ?, será que ya me hago mayor......

Mil Gracias a Diego Cervero por el detalle y por supuesto al @atleticbalears ?????? https://t.co/XtMbfyoCT1 ? Josep17 (@josepm1771) October 23, 2019

Diego Cervero Otero, '9' del Atlético Baleares para la temporada 2019-20, suma 128 goles y más de 300 partidos en Segunda División B. El club blanquiazul hizo oficial en el mes de agosto la contratación del jugador.