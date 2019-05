Manix: «Tenemos una oportunidad histórica»

El Atlético Baleares ya piensa en la oportunidad histórica que les espera este domingo (18:30 horas, Cuatro), en la ida de la eliminatoria de ascenso directo a Segunda A. El reto será en El Sardinero y delante estará un clásico del fútbol español como el Racing de Santander. La plantilla realizó este viernes la penúltima sesión de entrenamiento. Este sábado, hará la última a las 10:15 horas en Son Malferit antes de viajar, a las 16 horas, con destino a Bilbao, donde dormirá en la noche del sábado.

El técnico del ATB, Manix Mandiola, ha convocado a los 21 jugadores, es decir, a toda la plantilla, que está a disposición del preparador vasco. A la expedición blanquiazul se unirá el presidente y pripietario, Ingo Volckmann, que viajará con el equipo.

Mandiola compareció un viernes más, aunque en esta ocasión ante un duelo clave, la ida de la eliminatoria de campeones de Segunda B. Y el entrenador del ATB no varió su discurso, aunque sí exhibió la ambición e ilusión necesarias para encarar el duelo frente al Racing, en el que unos 600 aficionados arroparán al equipo palmesano en las gradas de El Sardinero.

«Veo a los jugadores como todo el año, no hemos cambiado nada ni hemos hablado demasiado del tema. Le hemos dado la misma importancia que tiene este partido. Si nos ha ido bien la forma de entender la vida, seguimos igual. No le damos tanta trascendencia pero eso sí, la gente está preparada para competir y partirse la cara allí», aseguró el preparador vasco, que no teme a la presión ambiental en Santander. «Salen 11 contra 11 y

cuantos más espectadores mejor, es un escenario perfecto para los futbolistas», dijo al respecto.

«Llevamos todo el año bien, la seriedad no está reñida con un entrenamiento distendido, están bien y mentalizados para sufrir por sus colores contra quien sea. No vamos a cambiar casi nada. Son muchos partidos dentro de una eliminatoria. El primero es de 45 minutos, luego ya corregiremos o mantendremos. Ya pensaremos en la vuelta. Solo pensamos en entrar bien en el partido y hacer unos primeros 45 minutos buenos», esgrimió Mandiola sobre cómo encara y prevé que será el choque de ida.

Del rival, campeón del Grupo II, explicaba Mandiona que ha visionado «los goles del Racing, su estrategia, lo que han encajado... Su entrenador cambia cosas en función del rival y debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Yo no tengo nervios y doy por hecho que los jugadores tampoco. Es un juego y nos gusta ganar», destacó, a la par que dejó claro que «nos sentiríamos mal si cada uno no diera el 100%, que es lo que está en nuestra mano».

Sobre los antecedentes y el devenir del curso, Mandiola recordó que, a estas alturas, «la historia no juega, de eso hablan los periodistas. Interesa el día a día y el ahora», remarcó.

Pese a todo, el ánimo con el que el ATB viajará a Santander hace que «la ilusión pueda con todos lo males. Nos adaptaremos como lo hemos hecho en otros campos, hemos jugado bien en muchos campos, la mayoría de hierba natural. Hemos sacado buenos resultados», reseñaba Manix, quien no tiene miedo a lo que se va a encontrar. «Es un buen escenario El Sardinero, con un montón de público. Da igual que haga sol o llueva, hará lo mismo para los dos. A nivel de presión no le vamos a dar más énfasis, cuanto menos se hable mejor», continuó.

Con 180 minutos por delante, es contundente el entrenador del Atlético Baleares al decir que «ganada la liga, ahora empezamos de cero y tenemos la oportunidad histórica de dar un paso adelante y tendría más mérito ante un rival de entidad. Es como el boxeador aspirante que a los ocho combates le dan pronto la oportunidad de aspirar al título mundial. No eres favorito, pero te dan la oportunidad, y nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo grande, y por ello la ilusión es mayor que cualquier presión», concluyó el técnico vasco.